Churrasco americano: Casa Medina completa 1 ano de American BBQ em Campo Grande

Campo Grande ganhou, há um ano, o verdadeiro sabor da tradição americana com a Casa Medina, a primeira casa especializada em American BBQ da Capital. Administrada pelo casal André e Hellen, a Casa Medina irá celebrar neste domingo (16), com muito sabor, após ter conquistando o paladar dos Campo-grandenses com cortes defumados que derretem na boca.

Mais do que uma casa de carnes, a Casa Medina trouxe para a Capital Sul-mato-grossense uma experiência autêntica do churrasco americano, com todo o charme e rusticidade dos estabelecimentos típicos dos Estados Unidos. Do ambiente ao cardápio, o cliente se sente imerso em uma verdadeira viagem, com músicas de rock’n roll, luz baixa, madeiras escuras e aquele clima despojado.

Ao contrário do churrasco brasileiro, que é preparado direto na brasa e servido em cortes rápidos, o American BBQ é conhecido pelo processo lento de defumação em lenha, o famoso "low and slow", que pode durar muitas horas para alcançar o ponto perfeito. Essa técnica confere um sabor único, macio e suculento, com aquela casquinha (bark) por fora e a carne extremamente macia por dentro.

Na Casa Medina, os carros-chefes são o Cupim e a Costela, que passam horas na defumação até atingirem o ponto em que desmancham na boca — uma verdadeira experiência gastronômica. Além deles, o cardápio ainda oferece outras opções irresistíveis para quem quer conhecer o verdadeiro sabor do churrasco defumado.

Com funcionamento de terça a domingo, das 18h às 23h, a Casa Medina se tornou ponto de encontro de amantes de carne. E para comemorar o primeiro ano, a casa prepara surpresas especiais para os clientes. A programação pode ser acompanhada pelo Instagram.

Serviço

Casa Medina

De terça a domingo, das 18h às 23h

Av. Orlando Daros N:651 - Maria A Pedrossian.

JD1 Notícias

