HorÃ³scopo do dia - Veja a previsÃ£o para o seu signo 11/3/2026

Capricórnio

O cenário tá tranquilo, tá favorável, cabrinha, e nada deve atrapalhar seus contatos e interesses nesta quarta. Você saberá se aliar às pessoas certas e pode formar parcerias vantajosas no ambiente de trabalho. Se está procurando emprego, não perca tempo para marcar entrevistas, pois as perspectivas de contratação são promissoras. Agora, as melhores vibes vão ficar ativas à noite e grandes alegrias estão previstas nos assuntos do coração. Se você está na pista e busca um amor, pode ir com tudo e investir suas fichas na conquista porque há chance de embarcar em um romance duradouro com alguém que combina super contigo. Na relação com o love, hoje o clima que vigora é de união, sintonia e cumplicidade.

Aquário

Você começa a quarta com vitalidade abundante e as atenções voltadas para o trabalho, mas vale avisar que pode cair serviço no seu colo logo cedo, viu bebê? A boa notícia é que com sua determinação e força de vontade em alta, será mais fácil atingir suas metas. O dia vai render ainda mais se focar nos resultados e mostrar que não tem medo de botar as mãos na massa. Os astros também recomendam a se preocupar mais com o seu bemestar e cuidar da saúde. É hora de rever alguns hábitos e deixar de lado o que pode ser prejudicial ao seu organismo. À noite, o clima esquenta nos assuntos do coração e sua sensualidade vai ficar mais poderosa: deve impressionar o crush ou o mozão.

Peixes

A Lua segue iluminando o setor mais positivo do seu Horóscopo e garante que as coisas devem rolar do jeitinho que você espera nesta quarta. Dindim deve entrar e o trabalho vai fluir com facilidade, isso porque sua criatividade estará na melhor forma e vai favorecer tanto as suas conquistas quanto o seu sucesso. Se quer dar uma repaginada no visual para valorizar a aparência, vá em frente, cristalzinho! Os resultados devem agradar e seu charme ficará ainda mais evidente, o que é uma excelente notícia pra quem está na solteirice, pois a seducência será um chamariz para atrair novos contatinhos. À noite, a promessa de namoro ganha reforço e você pode embarcar em um compromisso firme. O romance vai ficar blindado e protegido.



Áries

Hoje o céu fica mais tranquilo e a Lua segue o exemplo, deixando seu astral bem mais sossegado, meu cristalzinho! Ela também vai acentuar seu apego à família e promete maior proximidade afetiva com os parentes. Os interesses domésticos vão ocupar lugar destacado e você pode resolver uma porção de coisas em casa. Trabalho autônomo ou em home office deve render bastante. No amor, não vai faltar cumplicidade no romance, mas recordações do passado podem atrapalhar quem busca um novo love. Mude o foco, confie em seus encantos para se aproximar do crush e mostre logo o que quer, lembrando que o Sol segue todo poderoso no setor da paquera e dará o maior apoio para uma conquista gloriosa virar realidade.

Touro

Hoje é o último dia da Lua Minguante, mas a timidez vai passar longe do seu signo e os astros prometem empoderar sua comunicação. A Lua fecha parceria com Júpiter, duplica sua simpatia e anuncia um período harmonioso em suas relações, sobretudo com irmãos, primos, tios e pessoas da vizinhança. O trabalho também vai fluir muito bem e você deve se destacar em reuniões, ao trocar ideias e experiências. Conseguirá convencer colegas, colaboradores ou clientes com mais facilidade. À noite, Marte atiça a chama da paixão e revela que o período será perfeito para ganhar o crush. Carisma, boa lábia e sedução serão seus trunfos para atrair e encantar quem deseja. O romance será embalado por um clima de grande sintonia.

Gêmeos

Meio da semana e hoje você conta com toda determinação para melhorar de vida, lucrar e engordar os seus ganhos, bebê! Vários astros se unem no setor do dinheiro em seu Horóscopo, dando o maior incentivo para você explorar suas ideias criativas e se virar nos trinta para atrair uma graninha extra. No trabalho, a vontade de garantir estabilidade no emprego se eleva, o que deve impulsionar seu empenho e dedicação. É o momento de focar em seus interesses e batalhar por sua prosperidade. Na vida pessoal, o sentimento de apego se intensifica em seus relacionamentos e talvez você demonstre um jeitinho meio ciumento com seus queridos, sobretudo com o love. Mas a noite promete um clima mais cúmplice e carinhoso no ninho de amor.

Câncer

As estrelas despejam uma chuva de boas energias nesta quarta e quem sai no lucro é você, meu cristalzinho! Nada deve atrapalhar seus planos e a Lua, que segue em seu signo, fecha parceria com Júpiter, enviando um baita incentivo para os seus interesses. As chances de encher o bolso são das melhores e você tem mais é que aproveitar as vibes sortudas que vão marcar presença. O trabalho também estará bem servido e suas qualidades vão ficar ainda mais visíveis, o que deve fazer seu prestígio subir com a chefia. À noite, Marte coloca a cereja do bolo e promete surpresas deliciosas nos assuntos do coração: vai com tudo porque o crush está no papo e a conquista será gloriosa. Diálogo e sintonia com o mozão.



Leão

Hoje seu jeito não estará sociável e extrovertido como de costume e a culpa é da Lua, que inferniza o seu signo junto com Júpiter. Mas mesmo com um comportamento mais tímido, você pode render bastante, sobretudo profissionalmente. Trabalhos individuais e que pedem concentração estarão favorecidos e o período da manhã será ideal para colocar todas as tarefas em ordem, só não espere muito nos contatos e relacionamentos. Será preciso mais empenho e boa vontade para descontrair e interagir com os outros e isso também vale para as paqueras. Talvez não seja tão fácil se soltar na pista, portanto, confie mais em seu taco se a meta é atrair alguém. Já o romance deve ganhar estabilidade, ainda mais à noite.



Virgem

Hoje sim, você pode nadar de braçadas nas oportunidades, consagrada, e seus planos vão receber um belo impulso para decolar. Não pense duas vezes para tomar iniciativas e correr atrás dos seus interesses porque o dia tem tudo para ser produtivo e objetivos importantes podem ser alcançados. Apoio de amigos ou pessoas do seu convívio pode ser vital para realizar um ideal ou colocar um antigo projeto em ação. No trabalho, os astros garantem que você vai sobressair bem mais nas atividades em grupos e equipes. Agora, é à noite que sua estrela mais vai brilhar e sua seducência vai ficar cristalina na paixão. Pode esperar emoções intensas e realização, seja com o crush, seja na relação com o mozão.

Libra

Os astros mandam poderosas vibrações para você realizar suas metas e ambições nesta quarta, sinal de que tem tudo para progredir na vida profissional e financeira. Chegou a hora de centrar esforços na carreira e mostrar suas habilidades para se destacar, pois é desse jeito que você pode cair nas graças da chefia e carimbar seu passaporte para um aumento salarial ou promoção. Se por acaso estiver a procura de emprego, não faça por menos e aproveite a maré positiva para divulgar seu currículo, suas experiências e competências – novas portas devem se abrir. À noite, um clima de forte atração tende a embalar a vida amorosa, mas talvez tenha que vencer a timidez na pista. Confie mais em seu charme, librinha!



Escorpião

Se espera novidades, quer outros rumos na vida profissional ou deseja mudar algo em sua rotina, a hora é agora, escorpiãozinho! A Lua dá sinal verde para tirar o pé da sua zona de conforto e fazer o que sempre sonhou, mas adiou por falta de oportunidade. Contatos com assuntos e pessoas diferentes vão alimentar sua vontade de crescer e se lançar em outras experiências. O dia também será pontuado por bemestar físico e emocional, além de ótimas vibes em suas relações, principalmente com o love. O romance vai transbordar harmonia e entrosamento. Se está na pista, prepara o coração porque a noite pode reservar boas surpresas para você. Encontro ou reencontro com alguém especial pode rolar e promete ser delicioso.



Sagitário

Com dedicação, foco e determinação, você tem tudo para chegar aonde quer, bebê! Mas hoje seu lado emocional também fica aflorado e vale ligar o radar pra não deixar que isso atrapalhe em seus interesses, então, concentre-se no que deve ser feito. O dia será produtivo para tratar de assuntos que dizem respeito à cartório, envolvam documentos ou bens. Hoje também valerá apostar em hábitos saudáveis, caprichar na alimentação e praticar exercícios físicos para descarregar as energias acumuladas. À noite, a paixão ganha intensidade e o romance tende a ficar bem mais vibrante. O mozão que tome fôlego para dar conta do seu apetite sexual. Se está free na pista, prepara o coração: você vai exercer forte atração e encontros calientes podem rolar.

