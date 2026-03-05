HorÃ³scopo do dia - Veja a previsÃ£o para o seu signo 5/03/2026

Que tal dar uma conferida no os astros reservam para esta quinta-feira (5), para manter a o restante da semana nos trilhos? Confira:

Capricórnio

Seu signo não é lá muito fã de mudanças e hoje os astros apontam transformações, a boa notícia é que elas podem ser benéficas e favorecer suas conquistas, Caprica! Você terá pulso firme para encaminhar assuntos que dizem respeito às suas finanças e pode se livrar de pepinos antigos que geram preocupação. Parentes e pessoas próximas podem dar ajuda direta ou indireta e não vai faltar confiança para ir atrás dos seus interesses, só não tenha pressa para resolver as coisas no período da tarde. A vida amorosa e sexual ganha intensidade e os momentos íntimos a dois devem ficar mais vibrantes. Os desejos estarão à flor da pele no romance. Se está na pista, a atração física pode ser decisiva na paquera.

Aquário

Hoje você está com tudo e as coisas vão caminhar muito bem nas relações pessoais, bebê! Novas amizades e novos contatos estão previstos e os astros prometem colocar a cereja do bolo na vida amorosa, que deve ficar blindada e protegida. Seu charme, bom papo e seducência vão fazer sucesso na pista e um namoro de futuro pode começar. Quem tem um romance firme não fica atrás e deve curtir um período de grande união e sintonia com o xodozinho. No trabalho, terá boas chances de se destacar em atividades que dependam de criatividade, espírito de equipe e liderança, mas se quer garantir um dia todo glorioso, procure mostrar mais diplomacia no período da tarde, portanto, evite impor suas opiniões e sua forma de agir.



Peixes

Quintou, peixinha, e hoje os astros deixam a sua vitalidade física e mental na melhor forma. O momento é ideal para focar no trabalho, se dedicar mais em suas atividades e mostrar pra chefia do que é capaz. Seu rendimento deve surpreender no serviço e tudo indica que conseguirá agilizar uma porção de interesses. Também vai contar com muita criatividade e ótimas ideias para incrementar seus ganhos ou realizar negociações vantajosas, só procure ser mais zelosa com a saúde no final da tarde, quando convém evitar excessos e respeitar seus limites. Nos assuntos do coração, pode pintar um clima com alguém que encontra sempre. A relação a dois estará mais prestativa e não faltará boa vontade para ajudar o love.

Áries

Quintou bem quintado para o seu lado e as promessas astrais não poderiam ser melhores, arianjo! É que a Lua começa a brilhar no setor mais positivo do seu Horóscopo e entra na fase Nova, trazendo vibes superestimulantes para você consagrar conquistas. Hoje tudo tende a caminhar que é uma belezinha, o trabalho deve ganhar proteção extra e logo você vai ver a cor do dinheiro, ainda mais se explorar seus dons e talentos para negociar e faturar. Agora, as melhores indicações estão reservadas para a sua vida amorosa e você pode aguardar grandes alegrias no romance ou nos contatinhos. Uma paquera deliciosa pode acender o fogo da paixão em seu coração e não vai faltar seducência para fisgar o crush dos sonhos.



Touro

Os assuntos domésticos vão dominar a cena nesta quinta e as estrelas espalham boas energias, garantindo um período de ótima integração com os parentes. O momento é indicado para tratar de assuntos que influenciam o orçamento familiar, quitar contas fixas da casa e resolver pendências financeiras. Se precisar de um help para qualquer coisa, pode recorrer ao seu pessoal e a rede de apoio também vai funcionar no trabalho, ainda mais se toca algum negócio próprio ou atua em home office. Apesar disso, rivalidades e tretinhas podem aflorar no final da tarde, então, tenha mais paciência com todos. Na paixão, os laços de amor vão se fortalecer com o xodó, enquanto na paquera um reencontro pode mexer bastante com as suas emoções.

Gêmeos

A Lua muda de fase e signo nesta quinta e avisa que chegou a hora de tirar mais proveito das suas ideias criativas e da sia comunicação empoderada para se destacar, meu cristalzinho! Hoje as qualidades típicas do seu signo estarão mais evidentes e você dará um show de bola em suas atividades. Vai contagiar os colegas, saberá impressionar a chefia e tem tudo para ampliar sua clientela, se lida com o público. Isso sem falar que também pode fazer negócios vantajosos ao explorar sua boa lábia, seu tino comercial e vender seu peixe. Na paixão, vai nadar de braçadas na paquera e há chance de começar um lance gostoso com alguém que encontra sempre. No romance, vai se entender com seu amorzinho até pela troca de olhares.



Câncer

Hoje a Lua dá tchauzinho para o seu signo, mas entra na fase Nova em sua Casa da Fortuna e promete um dia redondinho para encher o bolso. Seus interesses materiais estarão favorecidos nesta quinta e você tem tudo para incrementar seus recursos, ainda mais se explorar seu tino comercial e suas ideias engenhosas. Os assuntos relacionados ao trabalho também ficam estimulados e o período deve ser dos mais produtivos no serviço. No amor, dará mais valor à sua segurança emocional e não se contentará com ficadas ocasionais. Vai querer certezas em vez de promessas vagas, mas evite cobranças e exigências para não queimar o filme. Uma pitada de ciúme pode atiçar a chama da paixão no romance, só não exagere.



Leão

O dia pode até começar devagar quase parando e talvez você tenha que se esforçar um pouco mais, bebê! Mas não esquente e toque o barco porque o astral vai mudar radicalmente a partir das 12h41, quando a Lua desembarca em seu signo. Aí sim você terá disposição para dar e vender e esbanjará vitalidade para correr atrás dos seus interesses. Boas novidades estão previstas no trabalho, seus talentos criativos vão brilhar e sua dedicação deve trazer resultados excelentes, inclusive para o seu bolso. Surpresinhas deliciosas também podem rolar nas relações pessoais e principalmente no amor. Seu poder de sedução será um chamariz para atrair contatinhos, já se tem um mozão convém ter mais tato, pois instabilidades estão previstas na união ao entardecer.



Virgem

Você vai quintar com bons estímulos, terá apoio alheio e pode viabilizar projetos que há tempos deseja, mas aja rápido, consagrada! Corre logo atrás dos seus interesses e não espere a batata assar porque o clima vai dar uma guinada e o pique não será o mesmo depois do almoço. A Lua muda para o seu inferno astral e tende a afetar sua disposição, mas tudo vai depender do seu jeito de agir. Se respeitar seu ritmo e procurar fazer uma coisa de cada vez, pode ter um período proveitoso. Foque nas tarefas que já estão em andamento, administre seus recursos com sabedoria e cuide melhor da saúde à tardinha. No lado amoroso, o dia será de altos e baixos, embora possa rolar atração intensa.

Libra

Se depender das estrelas, você vai quintar de antena ligada nos objetivos que quer alcançar e tem tudo para realizar seus sonhos, meu cristalzinho! O período será propício para agilizar os assuntos mais importantes e colocar seus projetos em ação, sobretudo no lado profissional. Você vai dar um show de talento, criatividade e tende a inspirar os colegas com suas iniciativas. Nas relações pessoais, terá demonstrações de apoio, lealdade e pode fazer amizades gratificantes. O amor também vai ficar blindado e o romance estará abastecido de companheirismo. Se o coração está vago, alguém que combina super com seu jeito e sua vibe pode concentrar toda atenção, mas vá com calma, não se precipite e deixe as coisas rolarem naturalmente, valeu?



Escorpião

Hoje a Lua entra na fase Nova, sobe ao ponto mais alto do seu Horóscopo e troca likes com vários astros, anunciando um período redondinho para alcançar glórias e vitórias, especialmente no lado profissional e financeiro. Você vai contar com disposição extra para ir à luta e também deve se valer dos seus talentos para se dar bem em tudo o que fizer. Com seu lado empreendedor e capacidade de liderança, tem grandes chances faturar, se destacar no serviço e subir no conceito dos chefes. Os contatinhos também vão ficar animados e seu carisma vai bombar na pista. Com o love, planos para o futuro ganham impulso, mas separe as estações e não deixe picuinhas familiares afetarem o astral, principalmente à tarde.



Sagitário

Alô bebê, a Lua ativa seu famoso espírito de aventura e convida a sair da sua zona de conforto. O interesse por assuntos e atividades diferentes virá à tona nesta quinta e a vontade de crescer ajudará você a expandir seus horizontes. O momento é ideal para reciclar seus conhecimentos, fazer cursos, treinamentos e investir em seu progresso. Além disso, você terá mais chance de se realizar fazendo coisas novas, isso sem falar que também pode ter gratas surpresas que vão influenciar os assuntos do coração. Com seu charme, seducência e espontaneidade a milhão, está no caminho para consagrar uma conquista gloriosa, só tenha paciência no período da tarde e evite atitudes precipitadas. No romance, não vai faltar harmonia com o xodó.

