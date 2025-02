Loja Maçônica celebra os 93 anos da Revolução de 1932

A Loja Maçônica Oriente Maracaju n° 1, em Campo Grande, sediou uma cerimônia em homenagem aos 93 anos da Revolução Constitucionalista de 1932 na noite desta quarta-feira (19).

O evento contou com a presença dos Veteranos de 32 – M.MDC, instituição que preserva a memória dos mártires do movimento: Martins, Miragaia, Dráusio e Camargo.

A Loja Maçônica Oriente Maracaju, tombada como patrimônio cultural, tem uma ligação histórica com o movimento. Construída entre 1923 e 1924, a edificação serviu, entre 1932 e 1933, como sede do governo revolucionário do Estado de Maracaju, liderado por Vespasiano Martins.

Durante a Revolução Constitucionalista, que ocorreu em São Paulo, no sul de Mato Grosso e no Rio Grande do Sul, a região buscava tanto a derrubada do governo provisório de Getúlio Vargas quanto a separação do então Mato Grosso, evidenciando o sentimento autonomista que culminaria na criação de Mato Grosso do Sul em 1977.

O evento foi promovido em parceria com a Centenária Grã-Benemérita ARLS Oriente Maracaju n° 1, a Academia Feminina de Letras de MS, a Academia Maçônica de Letras de Mato Grosso do Sul e a Loja Maçônica Cavaleiros da Luz.

O presidente do M.MDC, Dr. Carlos Romagnoli, e o pesquisador Rodrigo Gutenberg ministraram palestras sobre a Revolução Constitucionalista de 1932 e sua repercussão no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Além disso, personalidades foram condecoradas em reconhecimento à preservação da memória histórica do movimento.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também