Mais atrações! Confira as datas das Festas Juninas em Campo Grande

A agenda de Festa Junina 2024 não para de crescer em Campo Grande! O JD1 preparou a programação dos "arraiá" que acontecerão ao longo do mês de junho na Capital. Confira!

Arraiá na Jacy - Os moradores da Vila Jacy prometem fazer um arraiá ‘danado de bom’ na pracinha do bairro, com direito a muita comida típica, música boa e quadrilha. A noite também será de premiações para eleger a melhor CÃOpirinha, melhor caipirinha infantil e a barraca mais enfeitada. Será na sexta-feira (7), a partir das 17h, na Pracinha da Jacy, Rua Brigadeiro Tobias, 1966. A entrada é gratuita.

Festa Junina Orla Morena - O evento terá muitas comidas típicas como, quentão, espetinho, pastel, caldos, chocolate quente, paçoca e outras doces, pipoca, e muito mais! A festança do bairro Cabreúva e região também contará com diversas atrações, entre elas: bingo com vários prêmios, correio elegante, festival de música e apresentações artísticas. Será sábado (8), das 17h às 23h, na Avenina Noroeste 1600.

Arraiá AACC/MS - A Associação dos Amigos das Crianças com Câncer faz a tradicional festa caipira, e estará à venda sobá, espetinho, cachorro quente, pastel, arroz carreteiro, caldos, drinks, quentão, doces, linguiça de Maracaju e outras delícias. Além de dança, apresentações sertanejos e área kids. Será no sábado (8), a partir das 12h, no Bosque Expo do Shopping Bosque dos Ipês. A entrada para a festa tem o valor simbólico de R$ 10 por pessoa. Crianças de até 10 anos não pagam. Todo o valor arrecadado contribuirá para a manutenção das atividades da instituição.

32ª Festa do Padroeiro - Paróquia Sagrado Coração de Jesus realiza quermesse com comidas típicas, shows e sorteio de prêmios. O evento vai até o dia 9 de junho. A quermesse começa, todos os dias, após a missa das 19h, na Avenida Mato Grosso, 3280. A entrada é gratuita.

3ª Arraiá Imaculada Coração de Maria - A festa tem muitas comidas típicas, música e brincadeiras. Aberta ao público segue até o dia 9 de junho, sempre às 19h, na Paróquia Imaculado Coração de Maria, localizada na Avenida Hiroshima, 1233. A entrada é gratuita.

Festa Junina da Associação Okinawa de Campo Grande - A comunidade Okinawa convida a todos para curtir a tradicional Festa Junina no melhor jeito caipira. O público ainda poderá se deliciar com sopa de cabrito, sobá, espetinho e arroz carreteiro. Será no domingo (9), a partir das 17h, na Rua dos Barbosas, 110.

22º Arraial de Santo Antônio - A festa tradicional da cidade acontece de 12 a 16 de junho, com várias atrações musicais e barracas de comidas. Quem abre a festa são o grupo Tradição e a dupla Munhoz e Mariano. A entrada é gratuita. Será de 12 a 16 de junho, sempre a partir das 19h, na Praça do Rádio, localizada na Avenida Afonso Pena.

Arraiá do São Chico - A festa junina da Paróquia São Francisco de Assis terá comidas e bebidas típicas, dança da quadrilha, pescaria, entre outras atrações. Também haverá show de prêmios, com premiação em dinheiro. As cartelas já estão na secretária paroquial. Será no dia 15 de junho, a partir das 19h, na matriz localizada na Rua 14 de julho, 4213.

Festa da padroeira de MS - O Santuário Estadual de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro realiza a VII Festa da Padroeira, em comemoração ao Dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, lembrado pela igreja em 27 de junho. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é Padroeira de MS e cinco cidades do Estado: Antônio João, Bodoquena, Caracol, Itaquiraí e Sete Quedas. Serão dez dias de celebrações especiais, além da festa social com atrações artísticas e praça de alimentação. Será de 21 e 30 de junho. Praça de alimentação e atrações musicais todos os dias das 18h às 22h30.

Festa Junina Estância Melhete - Para quem não perde uma quadrilha, também acontecerá a Festa Junina na Estância Malhete. O evento também terá comidas típicas, música boa, quadrilha, gincanas e muito mais. Será no dia 22 de junho, a partir das 19h, na Avenida Tamandaré.

Festa Junina Vegana - A segunda edição da festa traz diversão para a família com muita comida vegana e atrações culturais. A entrada é livre, mas os organizadores pedem doações voluntárias de um quilo de alimento não perecível ou um agasalho. Acontecerá no dia 30 de junho, a partir das 15h, na Rua Barão de Melgaço, 177.

