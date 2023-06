JD1TV: Tradicional festa junina da Perpétuo Socorro começa hoje

Hoje começam as comemorações na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro que vai até o dia (2) de Julho. Serão 10 dias de festa com 17 atrações musicais e muitas comidas típicas. O padre Reginaldo Padilha, conta que essa é a primeira comemoração junina depois que o Vaticano reconheceu Nossa Senhora do Perpétuo Socorro como padroeira do Estado de Mato Grosso do Sul.

E entre as deliciosas comidas típicas, terá: pastel, espetinho, quentão, arroz carreteiro, doces e muito mais!

Para esse ano, são esperados cerca de 40 mil fiéis, que celebrarão a festa da padroeira com muita alegria e diversão. O evento acontece na Rua Armando de Oliveira, entre a Avenida Afonso Pena e a Rua Camapuã, das 18h às 22h.

Confira a entrevista na íntegra:

