"Pula a fogueira, iaiá"! Festa Junina da Orla Morena acontecerá no dia 8 de junho

O mês de junho está prestes a começar e as festas juninas só aumentam em Campo Grande. No dia 8 de junho, das 17h às 23h, acontecerá a Festa Junina da Orla Morena.

O evento terá muitas comidas típicas como, quentão, espetinho, pastel, caldos, chocolate quente, paçoca e outras doces, pipoca, e muito mais!

A festança do bairro Cabreúva e região também contará com diversas atrações, entre elas: bingo com vários prêmios, correio elegante, festival de música e apresentações artísticas.

Mas para quem não perde uma quadrilha, no dia 22 de junho também acontecerá a Festa Junina na Estância Malhete.

O evento está marcado para começar às 19h, na Avenida Tamandaré. O evento também terá comidas típicas, música boa, quadrilha, gincanas e muito mais.

“Estão todos convidados para as duas festas. Vamos festejar juntos essa época do ano que é tão aguardada, com bastante comida e dança”, convidou a organizadora, Nargea Soares.



Serviço

Festa Junina da Orla Morena

8 de junho;

17h às 23h.;

Avenida Noroeste, 1600.

Festa Junina na Estância Malhete

22 de junho;

A partir das 19h;

Estância Malhete, localizada na Avenida Tamandaré s/n – zona rural próximo a UCDB.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também