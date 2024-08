Meia-entrada! AACC/MS e Dut's estão com ingressos solidários para Festival

Alguém aí pediu ingressos mais baratos?! A AACC/MS (Associação dos Amigos das Crianças com Câncer do MS), em parceria com a Dut’s Entretenimento, está com uma ação que reforça o compromisso com a solidariedade e o apoio a crianças e suas famílias. A parceria permite que o público adquira ingressos para os shows do festival com o benefício da meia-entrada, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível (exceto sal).

O objetivo é fortalecer o trabalho exemplar da AACC/MS. Os shows beneficentes serão realizados em agosto, contando com grandes nomes da música nacional:

23/08: Matuê, Teto e Veigh - Camarote SECRET;

24/08: Thiaguinho e Pedro Sampaio - Área VIP, Camarote AFTER, Camarote SECRET;

25/08: Daniel e Guilherme & Santiago - Área VIP, Camarote AFTER, Camarote SECRET;

31/08: Luan Santana, Jorge & Mateus, e Clayton & Romário - Camarote ALAMEDA MEIO TERMO;

Os interessados podem fazer suas doações e adquirir ingressos na Barbearia A Banca – Unidade Santa Fé, ou pelos sites Q2Ingressos e BaladAPP, com a possibilidade de entregar a doação na entrada do evento.

