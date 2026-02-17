Menu
Comportamento

Shopping Campo Grande inaugura parque indoor com 22 atrações

Yuup Experience oferece trampolins, dinossauros interativos e atividades para diferentes faixas etárias

17 fevereiro 2026 - 12h32Sarah Chaves
Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação  

O Shopping Campo Grande passou a contar com um novo parque indoor. O Yuup Experience foi inaugurado no empreendimento com estrutura de 1.294 metros quadrados e 22 atrações voltadas ao público infantil.

Entre os brinquedos disponíveis estão três estações de street basquete, arena de trampolim, trampolim adicional, dois campos de futebol interativos, infláveis, motos elétricas nos modelos Harley Davidson e Cross, carros elétricos, mesas de air hockey, fliperama, carrinhos temáticos, carrossel baby, área exclusiva para crianças pequenas e um espaço Kid Play.

O parque também conta com seis réplicas de dinossauros gigantes integradas ao ambiente. Três delas, com cerca de 3 metros de comprimento, permitem interação e podem ser utilizadas pelas crianças.

O espaço pode ser utilizado para lazer em família e realização de aniversários.

O ingresso custa R$ 80 por uma hora, com acréscimo de R$ 15 a cada 10 minutos adicionais. Crianças com deficiência têm 50% de desconto mediante apresentação de laudo.

O Yuup Experience está localizado no segundo piso do Shopping Campo Grande, ao lado da Livraria Leitura.

