4° Festival do Japão de MS acontece na Capital neste fim de semana

Campo Grande sedia neste fim de semana o 4⁰ Festival do Japão de Mato Grosso do Sul, que ocorre durante três dias, sexta (15), sábado (16) e domingo (17), no Bosque Expo, Shopping Bosque dos Ipês, proporcionando exposição da cultura asiática na Capital.

A entrada do evento é solidária, basta fazer o cadastro antecipado no site ou no dia do evento na portaria, e levar 1kg de alimento não perecível no dia que for visitar o Festival.



Na sexta, o público poderá apreciar o concurso de canto de ‘animes songs”, apresentação do grupo de dança infantil Sakurá e premiação de cosplay. No sábado é a vez da cantora, Karen Ito, em collab com Sakurá, Kariyushi Eisa Daiko e Hananokai, terá ainda apresentação de danças tradicionais Okinawa e a presença da cantora de anime, Sayuri Hirata.

No domingo acontece o Festival Japão de Judô e Karate Dojo Muryokan, além do concurso de Jpop e animes songs com premiação.

Na sexta e no domingo o evento começa às 8h e termina às 22h, já no sábado a programação segue das 13h às 22h10.

Além da programação do palco, haverá um palco externo na Praça de Alimentação, o espaço Anime Show com uma programação toda dedicada à Cultura Pop, o Espaço Cultural e uma super área de expositores. Confira a programação:

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também