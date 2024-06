8ª Feira Literária de Bonito será de 3 a 7 de julho

Este ano a 8ª edição da FLIB (Feira Literária de Bonito) acontecerá de 3 a 7 de julho. O lançamento do evento será nesta terça-feira (4), às 19h, no Bonito Beer. Anualmente a FLIB acontece na Praça da Liberdade, com programação gratuita.

Desta vez o tema da feira será “Literatura: as fronteiras e as travessias”. Durante o evento de lançamento, a organização irá apresentar a programação oficial e uma mostra das edições anteriores.

Os homenageados desta edição serão o escritor Hélio Serejo (1912-2007), nascido em Nioaque (MS), cujas narrativas e personagens permitem compor um quadro da cultura regional, deixando entrever as fronteiras em contos e causos, fragmentos de histórias que ouviu ou que viveu, em tempos e espaços que se perdem em suas memórias.

Também Graciliano Ramos, escritor brasileiro representativo do romance regionalista dos anos 1930, cuja obra Vidas secas é um exemplo dos deslocamentos a que são submetidos os sujeitos nas diferentes regiões brasileiras, compondo nossas identidades, transgredindo nossas margens, estabelecendo novos territórios para si e para os outros.

A Feira Literária de Bonito tem apoio institucional da Prefeitura de Bonito.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também