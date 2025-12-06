Agenda: Oficina de gorro e abertura do natal na Praça Ary Coelho são destaques deste sábado

Neste sábado, o clima de Natal toma conta de Campo Grande, as crianças vão adorar a Oficina Infantil "Meu Gorro, Meu Jeito", onde poderão personalizar seus gorros natalinos no Norte Sul Plaza.

Já para os fãs de rock, tem o tributo FuckTheSystem no Blues Bar e o show acústico da banda Foogha na Cervejaria Canalhas. A magia do Natal também invade a cidade com o acendimento das luzes e a Parada Natalina na Praça Ary Coelho, além do Meet & Greet gratuito com o Bita no Shopping Bosque dos Ipês. Um sábado cheio de diversão e espírito natalino para toda a família!

Sábado

Oficina Infantil – “Meu Gorro, Meu Jeito” - A criançada poderá criar e personalizar seus próprios gorros natalinos usando brilho, tintas e diversos acessórios.

Horário: 15h às 17h

Local: Corredor entre Riachuelo e Anita – Norte Sul Plaza

Entrada: Gratuita (inscrição pelo app Clube+)

Tributo System of a Down – FuckTheSystem - Considerada o maior cover de System of a Down da América Latina e aprovado pelo próprio Daron Malakian, o FuckTheSystem retorna a Campo Grande com uma apresentação que promete.

Horário: 20h

Local: Blues Bar – Rua 15 de Novembro, 1186

Entrada: R$ 45 (4º lote)

Foogha – Acústico Especial - A banda Foogha apresenta versões acústicas de seus clássicos do rock, em um show intimista e muito elogiado pelo público.

Horário: Bar abre às 18h | Show às 20h30

Local: Cervejaria Canalhas – Chácara Cachoeira

Entrada: R$ 40 (último lote)

Natal dos Sonhos - A Praça Ary Coelho marca o início da sua programação especial de Natal, com o acendimento oficial das luzes. As atividades começam às 17h, com a abertura da Casa do Papai Noel, às 18h, o público poderá acompanhar a Parada Natalina, que sairá do Pátio Central em direção à Praça Ary Coelho.

Horário: 17h

Local: Praça Ary Coelho

Entrada: Gratuita

O Meet & Greet gratuito com o Bita - As famílias podem garantir fotos, abraços e momentos especiais com um dos personagens mais queridos das crianças.

Horário: 17h, 18h e 19h30

Local: Shopping Bosque dos Ipês



Domingo

Fiesta da Colônia Paraguaia - Pratos típicos em homenagem à Santa Padroeira Virgencita de Caacupé, com música e baile.

Horário: 11h

Local: Associação Colônia Paraguaia – Rua Ana Luísa de Souza, 610

Entrada: gratuita

Moda de Domingo - Evento com apresentações musicais de Talles e Rafael, PH e Rapha e Leo, com muito modão na Praça do Papa.

Horário: 16h

Local: Praça do Papa – Av. dos Crisântemos, 465

Entrada: a partir de R$ 10

Show Infantil "Guerreiras Mágicas do K-Pop" - O espetáculo traz música, coreografias, figurinos coloridos e uma história cheia de aventura e magia, inspirada no universo do K-pop. Indicado para toda a família, o show promete encantar fãs com performances, efeitos e interação no palco.

Horário: 18h

Local: Palácio Popular da Cultura – Parque dos Poderes

Entrada: A partir de R$ 140,00

