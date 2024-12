"Ainda Estou Aqui" é o 7º filme brasileiro com maior bilheteria do século 21

O filme “Ainda Estou Aqui” representará o Brasil na disputa por uma vaga de Melhor Filme Internacional no Oscar 2025, e nesta semana atingiu mais uma marca importante, ultrapassando os R$ 62,9 milhões, segundo o Deadline.

O longa já foi indicado ao prêmio Globo de Ouro de filme de língua estrangeira. A atriz Fernanda Torres também foi indicada a melhor atriz junto com Tilda Swinton, Kate Winslet, Angelina Jolie e Nicole Kidman e agora se torna a sétima maior arrecadação de um filme nacional do século 21.

Os outros títulos são, “Se Eu Fosse Você 2” (2009), com R$ 84,4 milhões; “Minha Mãe é uma Peça 2” (2016), com R$ 124 milhões; “Tropa de Elite 2” (2010), com R$ 104 milhões; “Os Dez Mandamentos: O Filme” (2016), com R$ 116 milhões; “Minha Mãe é Uma Peça 3” (2019), com R$ 143,9 milhões; e “Nada a Perder” (2018), com R$ 120 milhões.

“Ainda Estou Aqui” e passa na década de 1970, no período mais intenso da ditadura militar no Brasil, e acompanha a trajetória da família Paiva, composta por Rubens (interpretado por Selton Mello), Eunice (vivida por Fernanda Torres) e seus filhos. o longa é uma adaptação do livro homônimo escrito por Marcelo Rubens Paiva, conhecido pelo livro “Feliz Ano Velho” — um grande sucesso de vendas nos anos 1980.

