Ainda Estou Aqui pode ser premiado nesta noite no Globo de Ouro

Acontece neste domingo (5) a entrega da 82ª edição do Globo de Ouro, que neste ano tem o filme ‘Ainda Estou Aqui’ competindo na disputa pelo prêmio de melhor filme de língua não inglesa e Fernanda Torres como melhor atriz na categoria Drama.

O longa, dirigido por Walter Salles, é um relato biográfico de parte da vida de Eunice Paiva, viúva do ex-deputado Rubens Paiva e vivida por Fernanda Torres na produção, que desapareceu durante a ditadura militar brasileira.

A cerimônia será realizada em Los Angeles, nos Estados Unidos, a partir das 22h no horário de Brasília.

