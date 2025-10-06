Menu
Menu Busca segunda, 06 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cultura

Almir Sater prova hambúrguer criado em sua homenagem por chef de MS

Encontro entre músico e Felipe Lourenço, da Tchoco Burger, aconteceu na Bienal Pantanal

06 outubro 2025 - 08h23Luiz Vinicius
Encontro entre chef e músico aconteceu no Bienal PantanalEncontro entre chef e músico aconteceu no Bienal Pantanal   (Divulgação)

O encontro tão esperado entre o chef Felipe Lourenço, da Tchoco Burger, e o músico Almir Sater aconteceu na Bienal Pantanal. Muito mais do que conhecer o artista, o cantor degustou o 'Kãoboy', hambúrguer criado pelo profissional em forma de homenagem.

Como já noticiado em outra oportunidade, o hambúrguer mistura o simbolismo sul-mato-grossense, reunindo a memória afetiva, orgulho regional e a essência pantaneira.

Sater fez questão de provar o lanche e elogiou a criação do chef sul-mato-grossense. Para Felipe, os meses de espera pelo encontro deixou tudo mais emocionante.

"Foi uma emoção indescritível. Em 2025, já tive dois sonhos realizados: vencer o Champions Burger e conhecer o Almir Sater. Melhor ainda foi ouvir dele que vai voltar com tempo para conhecer nosso espaço", celebra Felipe.

Com a aprovação do ídolo, o “Kãoboy” se fortalece ainda mais como símbolo da identidade regional.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Academia Sul-Mato-Grossense de Letras participa da 1ª Bienal do Livro do Estado
Cultura
Academia Sul-Mato-Grossense de Letras participa da 1ª Bienal do Livro do Estado
Comédia reflete sobre a passagem do tempo através de três gerações
Cultura
Peça nacional, motociata e bênção para animais são destaques deste fim de semana
Longa sul-mato-grossense vence prêmio em festival
Cultura
Longa sul-mato-grossense vence prêmio em festival
Michel Teló
Cultura
Michel Teló canta no MS ao Vivo neste mês de outubro
O Renda que Roda é um grupo de pesquisa vinculado à UEMS que investiga e recria danças populares brasileiras
Cultura
Espetáculo infantil leva cultura popular brasileira às escolas públicas de Campo Grande
Cineclube da UFMS exibe 'Rouge', filme francês sobre dilemas éticos e ambientais
Cultura
Cineclube da UFMS exibe 'Rouge', filme francês sobre dilemas éticos e ambientais
Festival de canção, ping pong e música clássica são atrações do domingo na Capital
Cultura
Festival de canção, ping pong e música clássica são atrações do domingo na Capital
Festival Gastronômico traz pratos premiados e típicos que celebram sabor pantaneiro; veja
Cultura
Festival Gastronômico traz pratos premiados e típicos que celebram sabor pantaneiro; veja
Encontro acontece no Teatro Glauce Rocha
Cultura
Festival de Música Clássica reúne artistas nacionais e internacionais na Capital
Publicação foi postada no Instagram
Cultura
Leo Lins desafia campo-grandenses a criarem piadas sobre a cidade e galera não perdoa

Mais Lidas

Imagem ilustrativa
Cidade
JD1TV: Vereador alerta sobre presença de onça-pintada com filhotes em bairros da Capital
Viatura da DEAM -
Polícia
Homem tenta estuprar jovem em motel da Guaicurus e acaba preso em Campo Grande
Empresário é encontrado morto com tiro na cabeça na zona rural de Campo Grande
Polícia
Empresário é encontrado morto com tiro na cabeça na zona rural de Campo Grande
Polícia Civil apura o caso
Polícia
AGORA: Homem surta e morre ao ser 'contido' em casa do Aero Rancho