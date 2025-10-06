Almir Sater prova hambúrguer criado em sua homenagem por chef de MS

O encontro tão esperado entre o chef Felipe Lourenço, da Tchoco Burger, e o músico Almir Sater aconteceu na Bienal Pantanal. Muito mais do que conhecer o artista, o cantor degustou o 'Kãoboy', hambúrguer criado pelo profissional em forma de homenagem.

Como já noticiado em outra oportunidade, o hambúrguer mistura o simbolismo sul-mato-grossense, reunindo a memória afetiva, orgulho regional e a essência pantaneira.

Sater fez questão de provar o lanche e elogiou a criação do chef sul-mato-grossense. Para Felipe, os meses de espera pelo encontro deixou tudo mais emocionante.

"Foi uma emoção indescritível. Em 2025, já tive dois sonhos realizados: vencer o Champions Burger e conhecer o Almir Sater. Melhor ainda foi ouvir dele que vai voltar com tempo para conhecer nosso espaço", celebra Felipe.

Com a aprovação do ídolo, o “Kãoboy” se fortalece ainda mais como símbolo da identidade regional.

