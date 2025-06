Amor à mesa: Confira onde celebrar o Dia dos Namorados em Campo Grande

Para os casais que querem celebrar o amor, na próxima quinta-feira (12), com boa comida, música ao vivo e ambientes encantadores, diversos restaurantes de Campo Grande prepararam experiências inesquecíveis para o Dia dos Namorados.

De jantares sofisticados à luz de velas a hambúrgueres com diversão inclusa, há opções para todos os estilos de casal.

Confira a programação especial:

Fatto Di Amore Pasta & Riso: Jantar exclusivo com cinco etapas, à luz de velas e saxofone ao vivo, na Avenida Bom Pastor, 120. O valor está em R$ 390 por casal, que inclui: duas entradas, dois pratos principais e uma sobremesa compartilhada. Reservas pelo telefone (67) 99684-2683.

Asti Cucina: Menu fechado em três passos, com reservas em horários marcados. Na Rua Antônio Maria Coelho, 3191, o jantar sairá a R$ 290 por pessoa, com abertura excepcional às 18h.

Horários de reserva: 18h, 18h20, 18h40 e 19h, que podem ser feitas pelo telefone (69) 99671-1232. Após isso, será por ordem de chegada.

Les Amis Bistrô: Menu exclusivo sem necessidade de reserva. Na Rua José Antônio, 644, com jantar a R$ 189 por pessoa, que inclui entrada, prato principal e sobremesa. Atendimento por ordem de chegada.

Território do Vinho: Ambiente romântico com música ao vivo e gastronomia refinada, na Rua Euclides da Cunha, 485. Será a partir das 18h, com Renata Sena como atração. Atendimento por ordem de chegada, com tenda especial para espera.

Choperia do Lugui – Unidade Zahran: Buffet completo, mesa decorada, música ao vivo e túnel de LED instagramável. Localizada na Avenida Eduardo Elias Zahran, 1337, será a R$ 249,90 por casal (bebidas à parte), com música ao vivo com repertório romântico e espaço para fotos com túnel infinity.

Café Mostarda: Com ambiente temático e Love Drink em dobro, espaço na Avenida Afonso Pena, 3952, também terá música ao vivo, sobremesa especial e clima descontraído e romântico.

Sushi Ya: Esse é para os casais apaixonados por comida japonesa. Restaurante está localizado na Rua José Antônio, 770, com almoço das 11h15 às 13h45 e jantar das 18h às 23h.

Joga Burguer: Diversão e sabor com experiência interativa e hamburgada liberada na Avenida Nelly Martins, 76. Reserva antecipada com welcome drink + entrada para jogar a R$ 75, pelo telefone (67) 99350-5454.

Também terá buffet de hambúrguer por R$ 99 por pessoa (opcional), que inclui entrada no espaço gamer e dois drinks cortesia. Comida à parte.

