ApuraÃ§Ã£o do Carnaval do Rio 2025: resultado serÃ¡ conhecido nesta quarta

A grande expectativa para o desfecho do Carnaval do Rio de Janeiro de 2025 será atendida nesta quarta-feira (5), com a apuração do Grupo Especial das escolas de samba.

O evento acontecerá no Sambódromo Marquês de Sapucaí, com início previsto para as 15h (horário de Mato Grosso do Sul). O resultado final, que revelará a escola campeã, deve ser divulgado por volta das 17h, com transmissão ao vivo na TV aberta.

As 12 escolas que desfilaram no Grupo Especial — Unidos de Padre Miguel, Beija-Flor, Salgueiro, Grande Rio, Unidos da Tijuca, Imperatriz, Mocidade, Portela, Vila Isabel, Mangueira, Paraíso do Tuiuti e Viradouro — foram avaliadas em nove quesitos: Alegoria, Bateria, Evolução, Mestre-Sala e Porta-Bandeira, Comissão de Frente, Enredo, Harmonia, Samba-Enredo e Fantasia.

Para garantir a transparência e a justiça do processo, as notas dos 36 jurados serão lidas, descartando-se a mais baixa de cada quesito.

As seis escolas com as maiores notas farão sua apresentação no Desfile das Campeãs, agendado para o próximo sábado (8), também no Sambódromo. Por outro lado, a escola que obtiver a menor pontuação será rebaixada, desfilará na Série Ouro em 2026 e dará espaço a uma nova participante no Grupo Especial.

