Brincaturas & Teatrices: Casa de Ensaio abre inscrições para oficinas artísticas

Estão abertas as inscrições para crianças e adolescentes que desejam ter contato com diferentes manifestações artísticas, fazer novas amizades, aprender, criar e se desenvolver no programa ´Brincaturas & Teatrices´, da Casa de Ensaio, em Campo Grande. O programa é totalmente gratuito e as inscrições vão até o dia 28 de fevereiro.

Edição 2025

A partir de 10 de março os participantes terão encontros nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 13h30 às 17 horas e, em algumas quintas-feiras o programa oferecerá passeios e programações.

Nos encontros, os alunos terão acesso a oficinas de Jogos Teatrais, Danças, Percussão, Voz Falada e Cantada, Literatura, Artes Visuais, Brincadeiras Dançadas e Cantigas da Infância. Os participantes passarão por todas as oficinas ampliando horizontes culturais, desenvolvendo habilidades específicas e descobrindo seus sonhos, muitas vezes adormecidos.

Inscrições

As vagas são voltadas para crianças e adolescentes entre 8 e 13 anos. As inscrições estão abertas e devem ser realizadas até 28 de fevereiro pelo site.

Após a inscrição será realizada uma entrevista com a criança ou adolescente e um responsável. Em seguida haverá uma seletiva e, por fim, serão anunciados os selecionados.

Mais informações pelo Instagram da Casa de Ensaio ou pelo WhatsApp (67) 99128-4103.

Este projeto é apoiado pelo Ministério da Cultura, lei nº 12.343 de 02 de dezembro de 2010, por meio do Programa Olhos d’água - Edital Escolas Livres de Formação em Arte e Cultura.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também