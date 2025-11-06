Campo-grandense, Dora Sanches vive expectativa do lançamento de álbum autoral

Dora Sanches, cantora e compositora campo grandense, está vivendo um turbilhão de sensações com a expectativa do show que fará na cidade natal, nesta sexta-feira, dia 7 de novembro, mas também, em razão do álbum autoral que deverá ser lançado em março de 2026.

Esse álbum contará com quatro singles autorais e uma delas já foi lançada, que é a música "Mentiras". No próximo mês, em dezembro, a tendência é que a cantora divulgue a próxima música do projeto como forma de preparar para o lançamento oficial do álbum.

"Isso é um aquecimento para o lançamento de março e alguns singles já estão sendo lançados agora. Foi lançado 'Mentiras', vai ser lançada uma próxima mês que vem, são quatro singles e depois em março, vem um álbum que a gente vai fazer um lançamento aqui em Campo Grande também, que vai ser muito legal".

Em entrevista ao JD1 Notícias, Dora contou que a história do projeto envolve a metamorfose de uma borboleta, relembrando também toda sua trajetória e transformação de cada etapa da vida.

"É sobre metamorfose de uma borboleta, a história do álbum, o conceito do álbum está amarrado nisso, na questão do voo, de que eu fui embora, mas eu tive que passar por um processo doloroso de transformação, porque nada é dado de graça, né?! Então, é um álbum denso, que fala disso, que fala de relacionamentos e também dessa mudança de menina para mulher".

Saindo de terra costumeiramente a revelar artistas sertanejos, Dora desponta do lado oposto com musicais voltadas ao Soul Music, ao MPB e outras raízes. No entanto, a cantora revela que suas músicas também tem origens sertanejas.

"Quando eu mostro as minhas músicas para meus amigos de outro estado, eles percebem a minha influência do sertanejo, eles percebem que as minhas letras têm um apelo pop, por conta de ter vivido o sertanejo universitário assim, desde a infância, e também essa coisa musical mesmo, que só quem cresce no sertanejo tem essa facilidade natural de cantar, abrir vozes", disse.

E sobre o show, ela espera alegrar o público com as canções e demonstrar mais do seu talento que foi se aperfeiçoando com o passar do tempo e também aproveitar essa expectativa do lançamento do álbum.

"Expectativas altíssimas, porque tinha muita gente pedindo para trazer um show para cá, que eu tava fazendo, via, me acompanhava, via que eu tava fazendo um show lá em São Paulo, Rio de Janeiro, então eu tô com muita, muita animação, muito animada para ver para estar com as pessoas daqui, cantar essas músicas que são emblemáticas", finalizou.

O show de Dora Sanches, intitulado como "Rainhas do Soul: Uma homenagem às Grandes Vozes Femininas", acontece nesta sexta-feira, dia 7, às 20h, na Casa Cultural Teatro do Mundo.

Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Sympla.

