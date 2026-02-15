Capivara Blasé, bloquinhos infantis e desfile agitam o domingo em MS

As atrações durante o período de folia se multiplicam a cada dia que passa e neste domingo, dia 15, não será diferente. Em Campo Grande, o principal evento é bloco Capivara Blasé que traz diversos shows, mas também haverá bloquinhos infantis para as famílias que quiserem levar as crianças para se divertir.

Em demais cidades do Estado, a festança continua em ritmo acelerado. Pelas bandas de Corumbá, o evento aguardado é o desfile das escolas de samba que começa às 15h. Porém, a folia se estende por Rochedo, Jardim, Rio Verde e Paranaíba.

Confira a agenda deste domingo:

Bloquinho do Brincar - Voltado ao público infantil, o Bloquinho do Brincar propõe um Carnaval com menos telas e mais brincadeiras coletivas. A programação inclui desfile de fantasias, música, dança e atividades lúdicas, em um ambiente pensado para famílias. A ação integra a programação cultural do Sesc MS em parceria com o Pátio Central Shopping.

Horário: a partir das 15h

Local: Pátio Central Shopping

Entrada: Gratuita

Bloco DJ Também Samba - Dentro da programação do Carnaval Fora da Caixa, o Vizú Ateliê Bar recebe mais uma edição do Bloco DJ Também Samba, desta vez com foco no psytrance. Nos decks, os DJs Psycodin, Vertin, Green e Duck comandam a pista com sets psicodélicos e dançantes.

Horário: 16h

Local: Vizú Ateliê Bar – R. Antônio Maria Coelho, 1290

Entrada: Gratuita

Carnavalzinho do Bosque - O Shopping Bosque dos Ipês entra no clima da folia com uma programação especial para as crianças. O Carnavalzinho do Bosque traz bailinho infantil, oficinas criativas, pintura facial e desfile de fantasias para o público infantil e também para os pets.

Horário: 15h às 18h

Local: Shopping Bosque dos Ipês

Entrada: Gratuita

Bloco Capivara Blasé - Um dos blocos mais tradicionais e animados da cidade, o Capivara Blasé ocupa a Esplanada Ferroviária por dois dias de folia. A programação reúne shows do Grupo Sampri, Projeto Kzulo e Silveira, além de sets dos DJs Gaiezza, Afro Queer, Gikka e LadyAfroo.

Horário: 15h às 00h

Local: Esplanada Ferroviária

Entrada: Gratuita

Dragons Beer – UsKaradaKombi - A banda UsKaradaKombi se apresenta no Dragons Beer com um show que mistura folk pantaneiro, música regional brasileira e releituras em formato intimista. A noite integra a programação musical da casa, conhecida pelo clima descontraído e foco em música ao vivo.

Horário: 18h

Local: Dragons Beer

Entrada: Gratuita até 19h30; após, R$ 10

Feira do Bosque – BosqueFolia - A Feira do Bosque da Paz entra no clima do Carnaval com a edição especial BosqueFolia. A programação inclui concurso de fantasia para crianças e pets, oficina de máscaras e o tradicional encontro de gastronomia, artesanato e lazer ao ar livre.

Horário: 9h às 15h

Local: Praça Bosque da Paz

Entrada: Gratuita

Carnaval no Shopping CG - O Shopping Campo Grande promove uma tarde carnavalesca com cortejo, pintura facial, desfile infantil, bailinho e oficina de balangandã, em uma programação pensada para toda a família.

Horário: 15h às 19h

Local: Shopping Campo Grande – Av. Afonso Pena, 4909

Entrada: Gratuita

Carnaval infantil no Norte Sul – O Shopping Norte Sul Plaza prepara uma programação especial para a criançada, com oficinas de customização, pintura facial e atrações recreativas que celebram o Carnaval de forma leve e divertida.

Horário: a partir das 15h

Local: Norte Sul Plaza

Entrada: Gratuita

Carna Vexame - No domingo, o Vexame segue funcionando como ponto de apoio para quem circula pelos blocos da Esplanada Ferroviária. O espaço oferece bar estruturado, área reservada e ambiente interno para descanso durante a folia.

Horário: a partir das 17h

Local: Vexame Bar

Entrada: Consumação de R$ 60; crianças pagam R$ 20 em consumação

Bloco do Buraco Quente - O Ponto Bar recebe o camarote do Bloco do Buraco Quente, com discotecagens de Gustavo Freitas e Freitas, garantindo pista animada e clima de festa para fechar o domingo de Carnaval.

Horário: 20h

Local: Ponto Bar

Entrada: R$ 150, pelo link https://beta.sympla.com.br/evento/camarote-ponto-beats-2026/3304227

Corumbá

Carnaval de Corumbá - Neste domingo, o destaque fica por conta dos desfiles das escolas de samba da Liga Independente das Escolas de Samba de Corumbá (Liesco) na passarela montada na Avenida General Rondon. As atividades também incluem Casario Folia e Jardim Folia para famílias.

Horário: a partir das 16h

Local: Avenida General Rondon – Corumbá

Entrada: Gratuita

Paranaíba

Carnaíba - O domingo de Carnaval no Carnaíba reserva diversão para toda a família com a tradicional matinê. A partir da tarde, personagens e atrações infantis garantem um ambiente leve e festivo para crianças, jovens e adultos aproveitarem a folia com conforto.

Horário: a partir de 15h

Local: Praça do Carnaíba

Entrada: Gratuita

Rio Verde de Mato Grosso

Rio Verde Folia 2026 – O domingo de Carnaval traz uma programação especial voltada para a família, começando com uma matinê a partir da tarde na Praça das Américas. Para criançada terá brinquedos infláveis, pintura facial e apresentação da Banda Sintonia Show. À noite tem show com Top Samba e Juliana Moneiro.

Horário: A partir das 16h (matinê); 21h (shows noturnos)

Local: Praça das Américas – Rio Verde de Mato Grosso (MS)

Entrada: Gratuita

Jardim

Jardim Folia - O domingo é pensado para todas as idades. Durante a tarde, a tradicional matinê transforma a Praça do Encontro em um espaço lúdico, com atividades para as crianças. Às 18h30, tem aula de zumba. Mais à noite, a programação segue com muito axé e shows que mantêm a energia lá em cima. Vai ter Banda TG, Genny Dantas, além de Rominho e banda.

Horário: a partir das 16h (matinê); 21h (shows noturnos)

Local: Praça do Encontro

Entrada: gratuita

Rochedo

Rochedo Folia - O domingo reserva um momento especial para a criançada. A matinê traz show de Angélica & Nohir, além de brinquedos e atividades recreativas, garantindo um Carnaval leve e divertido para toda a família. À noite, Fernandinho & Banda F.D.A retornam ao palco para embalar os foliões até tarde.

Horário: a partir das 16h (matinê); 22h (shows noturnos)

Local: Praça de Eventos Helena Rezende Ribeiro

Entrada: Gratuita

