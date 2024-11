Carnaval 2025: MS garante repasse de R$ 1,32 milhão para Corumbá

O Governo de Mato Grosso do Sul oficializou, assinou sexta-feira (29), o termo de fomento destinado ao Carnaval de Corumbá 2025. O acordo, celebrado por meio da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), beneficia a Liesco (Liga Independente das Escolas de Samba de Corumbá) e a Liblocc (Liga Independente dos Blocos Carnavalescos de Corumbá).

O investimento total é de R$ 1,32 milhão, sendo parte do recurso oriundo de emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Beto Pereira. Reconhecido como o maior e mais organizado carnaval da região Centro-Oeste, o evento na Cidade Branca destaca a riqueza cultural do Estado e também movimenta a economia local, fomentando o turismo e gerando empregos diretos e indiretos.

Secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda reafirmou o compromisso do Governo com o fortalecimento de eventos culturais que valorizam as tradições regionais e impulsionam o desenvolvimento econômico. "Investir no carnaval de Corumbá é investir na identidade cultural de Mato Grosso do Sul, promovendo inclusão, empregabilidade e turismo. É um ciclo virtuoso que beneficia toda a população”.

Para Victor Raphael Almeida, presidente da Liesco, o repasse é crucial para a organização do espetáculo. "As pessoas começam a pensar no carnaval só após a virada do ano, mas a preparação acontece durante todo o ano. Esse recurso possibilita um planejamento antecipado, o que melhora a qualidade da festa e permite às escolas de samba investir em materiais, contratar profissionais e criar desfiles de luxo", afirmou.

Rashid Ahmad, presidente da Liblocc, destacou que o aumento no repasse representa mais do que uma melhoria na organização do carnaval: ele impulsiona a economia local. "Corumbá vive o carnaval de forma intensa. Esse recurso eleva a beleza e a qualidade da festa, gera empregos e fomenta o turismo. Pequenos comerciantes relatam que o lucro obtido no carnaval é suficiente para sustentar suas famílias por até seis meses", pontuou.

O prefeito eleito de Corumbá, Gabriel Alves de Oliveira, que assumirá o cargo em 2025, também esteve presente na solenidade, ao lado da vice-prefeita Bia Cavassa, e enfatizou a relevância do apoio antecipado para a organização do carnaval. "Com esse repasse garantido, as escolas de samba e os blocos oficiais terão a tranquilidade necessária para se prepararem com antecedência, assegurando que os desfiles do próximo ano sejam ainda mais grandiosos e representativos da nossa cultura".

Preparativos

A Liesco já deu o “pontapé” inicial para o carnaval 2025. Em setembro, um sorteio definiu a ordem de apresentações das agremiações, e os desfiles estão marcados para os dias 2 e 3 de março, domingo e segunda-feira, dentro do período oficial do carnaval no Brasil, que acontecerá entre os dias 1 e 5 de março.

Dez escolas vão à passarela do samba: Império do Morro, Unidos da Vila Mamona, A Pesada, Acadêmicos do Pantanal, Estação Primeira do Pantanal, Mocidade Independente da Nova Corumbá, Imperatriz Corumbaense, Unidos da Major Gama, Caprichosos de Corumbá e Marquês de Sapucaí. A Império do Morro, atual campeã, busca defender o título.

Além das escolas de samba, a folia corumbaense também conta com a participação de diversos blocos carnavalescos, incluindo oficiais, independentes e de sujos. Em 2024, 11 blocos oficiais desfilaram na avenida General Rondon.

