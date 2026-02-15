Carnaval 2026 projeta alta histórica no turismo e no comércio em MS

O Carnaval de 2026 promete agitar Mato Grosso do Sul e mexer não só com os foliões, mas também com o bolso do comércio, do setor de serviços e do turismo. Em Campo Grande, Corumbá e Rio Verde, a expectativa é de ruas cheias, hotéis ocupados e uma movimentação financeira que deve injetar milhões na economia durante o feriado.

Na Capital, a previsão é de mais de 100 mil pessoas participando da programação ao longo dos dias de festa. A conta inclui os blocos de rua, que costumam arrastar multidões, e os desfiles das escolas de samba, marcados para os dias 16 e 17 de fevereiro, na Praça do Papa, na Vila Sobrinho. O investimento também aumentou. O Governo do Estado destinou cerca de R$ 2,6 milhões à Liga das Escolas de Samba, o dobro do valor repassado no ano passado.

A ideia é fortalecer o Carnaval como um grande evento cultural, mas também como oportunidade de gerar renda. Além da festa, o impacto aparece nos números. A Rodoviária de Campo Grande estima que mais de 22 mil passageiros devem passar pelo terminal durante o período. O movimento mais intenso está previsto entre quinta e sexta-feira, com cerca de 5 mil embarques nesses dois dias. Só na sexta-feira (13), a previsão é de aproximadamente 3 mil embarques.

Os destinos mais procurados são cidades do interior, como Corumbá, Dourados, Três Lagoas e Bonito, mas também há muita gente viajando para fora do Estado, rumo a Cuiabá, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Se for preciso, ônibus extras podem ser disponibilizados. No Aeroporto Internacional de Campo Grande, estão previstos mais de 25 mil assentos entre os dias 13 e 18 de fevereiro. Em Ponta Porã, a previsão é de 544 assentos no mesmo período.

Comércio, varejo e movimento em Campo Grande

Conforme dados da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) com consumidores da Capital e do interior aponta que o Carnaval deve movimentar cerca de R$ 25,2 milhões em Campo Grande, um crescimento estimado de 5% em relação ao ano passado.

Boa parte desse dinheiro vem do próprio morador da Capital, que deve gastar, em média, R$ 550 durante o feriado. O gasto vai principalmente para alimentação fora de casa, roupas, calçados, transporte por aplicativo e lazer. Mas o movimento não é só dos campo-grandenses. Muita gente de cidades como Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã, Corumbá e Naviraí costuma aproveitar a estrutura da Capital para passar o Carnaval, o que aumenta ainda mais o fluxo no comércio e na rede hoteleira.

Carnaval na Cidade Branca

Em Corumbá, que já é tradicionalmente conhecida pelo Carnaval forte e animado, a expectativa é de uma média de 25 mil pessoas por dia durante a programação. A estimativa é de que entre 5 mil e 7 mil turistas passem pela cidade no período.

Em resposta ao JD1 Notícias, o diretor-presidente da Fundação de Turismo do Pantanal, Zelinho Carvalho, explicou que a expectativa é positiva. “A expectativa de público é uma média de 25 mil pessoas por dia. A expectativa é de no período do Carnaval 2026 tenhamos um fluxo de 5 mil a 7 mil turistas em nosso destino. Com base no ano de 2025 a estimativa de movimentação financeira no período do Carnaval que seja a partir R$ 14 milhões”

Ou seja, além da festa, a cidade deve sentir o impacto direto na economia. A rede hoteleira também já se prepara. Corumbá tem 26 hotéis na área urbana, com 181 unidades habitacionais e 1.959 leitos, além de imóveis alugados por plataformas digitais. Segundo dados do Observatório de Turismo do Pantanal, a ocupação média em fevereiro é de pouco mais de 53%, mas durante o Carnaval esse número sobe para cerca de 75%. O tempo médio de permanência do turista é de 3,5 dias.

Zelinho também destacou que a programação descentralizada ajuda a espalhar o movimento pela cidade. “A diversidade do destino é um dos grandes diferenciais de Corumbá. O Carnaval Cultural e a programação descentralizada como o Carnaval no Bairro, Casario Folia e os eventos em Albuquerque integram uma estratégia pensada para valorizar diferentes territórios, públicos e experiências dentro do município.”

Segundo ele, isso fortalece a economia local. “Ao ampliar as opções de programação e distribuir as atrações, conseguimos fortalecer a identidade cultural em vários espaços da cidade, estimular maior permanência do visitante, criar espaços para todos os residentes, impulsionar o gasto médio por turista e do residente e gerar oportunidades para mais empreendedores locais.”

Retorno em Rio Verde

Depois de quase dez anos sem Carnaval oficial, Rio Verde volta ao calendário festivo com o Rio Verde Folia 2026, que será realizado nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro, na Praça das Américas. O evento será gratuito.

A expectativa é de receber entre 5 mil e 8 mil pessoas ao longo dos três dias. A cidade, que fica a cerca de 200 quilômetros de Campo Grande e tem grande parte do território dentro do Pantanal, aposta na festa como parte de um projeto maior de valorização do turismo.

Rio Verde tem cerca de 1.200 leitos em hotéis e pousadas, além de casas para aluguel e áreas de camping. Segundo a prefeitura, muitos estabelecimentos já estão com alta ocupação. A estrutura contará com palco, iluminação, som e trio elétrico, além de controle de entrada na praça para garantir segurança.

A programação inclui atrações para diferentes públicos, inclusive Carnaval Infantil, com desfile e possível premiação para blocos. Quatro balneários particulares também terão atividades especiais durante o feriado, oferecendo opções para quem prefere combinar folia com contato com a natureza.

Com festas consolidadas, retomadas estratégicas e investimentos maiores, o Carnaval de 2026 deve ser um dos períodos mais movimentados do ano em Mato Grosso do Sul. Para quem gosta de festa, é tempo de colocar a fantasia. Para o comércio e o turismo, é hora de aproveitar a oportunidade e transformar animação em renda.

