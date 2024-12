Chama a criançada! Patati Patatá estarão na Cidade do Natal no dia 14

Se a criançada quer 'sorrir e brincar' como na música deles, a festa está garantida neste fim de ano! A dupla de palhaços mais famosa do Brasil, Patati Patatá, chega em Campo Grande no dia 14 de dezembro para um show na Cidade do Natal.

A programação natalina nos Altos da Avenida Afonso Pena acontecerá de 13 a 31 de dezembro este ano.

O show infantil está sendo promovido com ajuda do governo do Estado, a informação foi divulgada no Diário Oficial nesta semana.

A apresentação dos palhaços está marcada para às 20h, com duração de uma hora. O valor investido para a atração foi de R$ 85 mil.

Rock na Cidade do Natal

Publicação no Diário Oficial de MS também confirma o show da banda Campo-grandense “Haiwanna”, na Cidade do Natal.

A apresentação terá 1h30, a partir das 19h, no dia 20 de dezembro.

