Cia Pisando Alto oferece oficina circense gratuita na Capital

Com o propósito de fomentar o debate sobre o circo e, também, promover a capacitação e o aprimoramento dos profissionais da área, a Cia Pisando Alto realizará um diálogo formativo e duas oficinas de técnicas circenses, por meio do projeto 'Fragmentada'.

O 'Fragmentada' é um projeto de montagem de espetáculo, realizado com o incentivo do Fundo de Investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul (FIC/MS), da Fundação de Cultura do Estado (FCMS).

O objetivo do Diálogo Formativo e das oficinas, é ampliar o acesso ao fazer circense, possibilitar que mais profissionais do Estado, ligados à área do circo, tenham acesso a novos conhecimentos e técnicas. A etapa final do projeto será a estreia do novo espetáculo da companhia.

O diálogo, com o tema “do Social ao Soleil, do Circo Tradicional ao Circo de Rua: afinal, o que é circo?”, acontecerá nos dias 11, 12 e 13 de julho, às 19 horas, no Ateliê Cênico, na rua Joaquim Murtinho, 2.204, casa 03, Itanhangá Park.

Já as oficinas de técnicas circenses serão nos dias 15, 16 e 17 de julho, às 14 horas. Também nos dias 15, 16 e 17, acontecerá a oficina de acrobacia de solo/parada de mão, às 18 horas, todas no endereço acima.

Inscrições

Para o Diálogo Formativo não é necessário inscrição, basta ir aos encontros no Ateliê Cênico. Já para as oficinas, é preciso se inscrever até o dia 10 de julho, enviando uma carta de interesse para o e-mail [email protected], detalhando os dados pessoais, como nome, data de nascimento, whatsapp, e sua experiência com o circo.

Mais informações pelo telefone (67) 99169-0788 e pelo Instagram do grupo, @pisando.alto.

