"Como Salvar Um Casamento": Nany People trará monólogo para Campo Grande em junho

Prepare-se! Porque uma nova - e infalível - palestrante de relacionamentos está chegando e trazendo muitas verdades. Nany People, um dos maiores ícones do humor no Brasil, vai apresentar, pela primeira vez, o seu novo espetáculo em Campo Grande: "Como Salvar Um Casamento". O evento acontecerá no dia 15 de junho, no Teatro Palácio Popular da Cultura. Os ingressos já estão à venda e o público ainda poderá adquirir leques exclusivos da artista, em diversos modelos, desenvolvidos especialmente para a peça. Vrá!

A apresentação será ainda mais especial, pois acontecerá em pleno mês dos namorados, uma oportunidade para que casais possam rir juntinhos das situações da vida a dois apresentadas por Nany.

Desde a fecundação do óvulo pelo “espermatozóide machista” ao casamento de longa data, passando pelos novos formatos de relação, e pelas brigas conjugais, relacionar-se sempre foi um grande desafio. Mas também é possível rir dos altos e baixos da vida a dois.

“Quando o texto foi escrito, ele foi inspirado na separação dos meus irmãos. Hoje, eles estão casados de novo, e nesse período, muitos amigos também se casaram e se separaram. Nesta observação da vida a dois, eu vejo que muitas situações são as mesmas e que muitas perguntas continuam sem respostas. A ideia foi, então, aproveitar essa vibe de palestrante motivacional que está tão na moda, e trazer esses e novos questionamentos sobre as relações amorosas para o palco”, afirmou Nany People.

A peça original fez grande sucesso e rodou todo o país há 15 anos. Agora, repaginada, tornou-se um monólogo, em que Nany também aborda novas nuances sobre o amor, como os relacionamentos em todas as suas formas e o protagonismo das mulheres. A interatividade com o público, uma das maiores marcas do trabalho da atriz, não vai ficar de fora no monólogo dinâmico, divertido, inteligente e com o “jeitinho Nany de ser”.

“O fato de ter só uma atriz em cena torna tudo mais direto e visceral. Muitas pessoas vão se reconhecer e rir muito das situações apresentadas”, concluiu.

Nany People é uma das maiores referências do humor brasileiro, como artista multifacetada, quebrou barreiras e foi uma das pioneiras da televisão brasileira. Integrou o elenco de diversos programas como Goulart de Andrade, Hebe, Xuxa Meneghel, Flash, A Praça é Nossa, Cante Se Puder, entre outros.

Além de ter construído uma extensa carreira no Teatro, Rádio e Cinema, Nany estreou na teledramaturgia da Rede Globo em "O Sétimo Guardião", sua primeira novela, além de fazer as divertidas personagens Lurdes e Madame Lú, em "Quando Mais Vida Melhor". Ainda na Globo, participou do programa “Popstar”, em que mostrou seu talento também como cantora, apresentando outra faceta ao grande público. Participa atualmente do júri do Caldeirola no "Caldeirão com Mion", do humorístico "Vai que Cola" e apresenta o MesaCast BBB.

Serviço

Como Salvar Um Casamento;

Dia 15 de junho;

Às 21h;

Teatro Palácio Popular da Cultura - Parque dos Poderes;

Ingressos: Setor B - R$200 (inteira) e R$100 (meia-entrada); Setores A, C e E - R$180 (inteira) e R$90 (meia-entrada) e Setores D e F - R$150 (inteira) e R$75 (meia-entrada). Vendas antecipadas!

