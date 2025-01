Exposição e oficinas: confira a programação do 'Arte nas Estações' na Capital

A exposição "A ferro e fogo", parte do projeto Arte nas Estações, está no Centro Cultural José Octávio Guizzo, em Campo Grande, até o dia 19 de fevereiro. Idealizada por Fabio Szwarcwald e com curadoria de Ulisses Carrilho, a exposição traz imagens do cotidiano no campo e na cidade. O Arte nas Estações foi viabilizado através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio master da Energisa.

EXPOSIÇÃO 'A FERRO E FOGO'

Horários de visitação: terça a sábado, das 9h às 18h (quinta, horário estendido até as 20h).

Entrada: gratuita.

Classificação: livre.

OFICINAS DE FÉRIAS – CONVIVER

A segunda semana da programação especial de férias do projeto ´Arte nas Estações´ traz um olhar para a cultura indígena e as práticas de bem-viver dos povos originários.

- Sexta-feira (17), das 14h às 16h: Oficina Pigmentação da resistência com Sol Terena, focando na extração de pigmentos naturais e a pintura corporal indígena.

- Sábado (18), das 14h às 16h: Oficina de confecção em tecido juta, com a artesã Ceani Marques.

Entrada: gratuita.

Classificação: livre (oficinas para todas as idades, grupos de até 20 pessoas - distribuição de senhas - sujeito a lotação).

Todas as atividades acontecem no Centro Cultural José Octávio Guizzo, localizado na Rua 26 de agosto, 453. Mais informações em www.artenasestacoes.com.br.

