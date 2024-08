Exposição no MIS homenageia Helena Meirelles, a 'Dama da Viola'

O centenário de Helena Meirelles, a 'Dama da Viola' está sendo comemorado com uma homenagem no MIS (Museu da Imagem e do Som) com uma exposição historiográfica, com curadoria do fotógrafo Bolívar Porto, que retrata toda a trajetória da violeira.

A mostra "100 Anos da Grande Dama da Viola" permanece até 15 de setembro no MIS.

A exposição no MIS contou uma série de eventos em comemoração aos cem anos de Helena Meirelles, que terminou nesta sexta-feira.

Nascida em Bataguassu, na época distrito de Nova Andradina, Helena Pereira Meirelles cresceu rodeada de peões, comitivas e violeiros. Fascinada pelas violas caipiras, aprendeu a tocar às escondidas, pois sua família não permitia. Aos poucos, ficou conhecida entre os boiadeiros da região.

Casou-se aos 17 anos por imposição dos pais, abandonando o marido pouco tempo depois para juntar-se a um paraguaio que tocava violão e violino. Após outra separação, decidiu tocar viola em bares e farras, deixando os filhos com pais adotivos, até encontrar seu terceiro marido, com quem viveu por mais de 35 anos.

Depois de desaparecer por mais de 30 anos, foi encontrada doente por uma irmã, que a levou para São Paulo, onde foi "descoberta pela mídia" através de uma matéria elogiosa na revista norte-americana "Guitar Player". Apresentou-se em um teatro pela primeira vez aos 67 anos e gravou discos em seguida.

Em 1993, foi escolhida pela Guitar Player como uma das "100 mais" por sua atuação nas violas de 6, 8, 10 e 12 cordas. Sua música é reconhecida em Mato Grosso do Sul como uma expressão das raízes e da cultura regional. Helena faleceu aos 81 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória decorrente de pneumonia crônica.

