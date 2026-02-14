Cordão Valú, festa com funk e vários bloquinhos dominam a agenda cultural em MS

A agenda cultura reúne diversas atrações para esse começo de final de semana e também início das festividades carnavalescas. Em Campo Grande, a festa toma conta das ruas com dezenas de bloquinhos espalhados pela cidade, ocupando a Esplanada Ferroviária, a Orla Morena e outros pontos tradicionais.
Os eventos se espalham por algumas cidades do interior de Mato Grosso do Sul.
Veja o que acontece neste sábado:
Bloco Acorda o Galo - Pra quem gosta de começar a folia cedo, o Acorda o Galo é convite pra levantar da cama e cair no samba. Além do open de café para espantar o sono, a manhã carnavalesca conta com som do Samba do Caramelo e set do DJ TGB.
Horário: 9h às 14h
Local: Em frente à Morada dos Baís
Entrada: Gratuita
CarnaRock Underground - O peso do hardcore e do metal também tem espaço no Carnaval. No sábado, o CarnaRock Underground reúne as bandas I’m Pistol, Bravo e Meio e Atropelo, garantindo guitarras altas e energia intensa na Cervejaria Canalhas.
Horário: 18h
Local: Cervejaria Canalhas – R. Oceano Atlântico, 99
Entrada: a partir de R$ 20
Bloco DJ Também Samba (Low) - No segundo dia do Carnaval Fora da Caixa, o Vizú Ateliê Bar aposta em uma mistura de samba com música eletrônica. O Bloco DJ Também Samba reúne os DJs MWP, Padilhas, Najja, Hot Dogz e Joaquim, com foco em house e techno.
Horário: 14h
Local: Vizú Ateliê Bar – R. Antônio Maria Coelho, 1290
Entrada: Gratuita
Bloco Ipa Lelê - Com clima de rua, som animado e chopp gelado, o Bloco Ipa Lelê ocupa a calçada da Avenida Mato Grosso com apresentações de Silveira, Grupo Fino do Fino, DJ Gustavo Freitas e TGB, prometendo muita animação do começo ao fim.
Horário: 16h
Local: Éden Beer – Av. Mato Grosso, 68
Entrada: Gratuita
Carna Vexame - O Vexame dá início à sua programação especial de Carnaval oferecendo um espaço de apoio completo para quem vai curtir os blocos da Esplanada. O local conta com área interna, banheiros, lugares para sentar e bar estruturado, garantindo conforto entre um bloco e outro.
Horário: a partir das 17h
Local: Vexame – Av. Calógeras, 3100 (em frente à Esplanada)
Entrada: consumação de R$ 60 (convertida em produtos e com direito à pulseira de acesso). Crianças: R$ 20 em consumação
Bloco do Reggae - Durante dois dias de folia, o Bloco do Reggae transforma o entorno do Monumento Maria Fumaça em ponto de celebração, com shows de Jimmy Luv e participação do Rockers Sound System, levando boas vibrações e muito groove para o Carnaval.
Horário: 15h às 00h
Local: Monumento Maria Fumaça
Entrada: Gratuita
Carnaponto - O Ponto Bar aposta em um camarote exclusivo para o Carnaval. O Carnaponto reúne DJ Deumath, Barretinho e Jubba em uma programação pensada para quem quer curtir a folia com estrutura diferenciada.
Horário: 20h
Local: Ponto Bar
Entrada: R$ 150 (acesso válido para todos os dias de folia), pelo link https://beta.sympla.com.br/evento/camarote-ponto-beats-2026/3304227
Bloco Cordão Valu - Celebrando 20 anos de história, resistência e samba, o Cordão Valu toma a Esplanada Ferroviária com um grande cortejo e múltiplas atrações. No line estão Vinil Moraes, Projeto Kzulo, BojoMalê, Mistura das Minas, Charanga do Cordão Valu, Banda do Cordão Valu, Marta Cel, Edir Valu e Juci Ibanez.
Horário: 15h às 00h
Local: Esplanada Ferroviária
Entrada: Gratuita
MC Lele JP - Um dos destaques atuais do funk nacional, MC Lele JP chega a Campo Grande para uma noite de muita pista cheia. No show, o artista apresenta um repertório recheado de sucessos que dominaram o verão de 2026, com faixas em alta nas plataformas digitais e presença constante nas festas pelo país.
Horário: 22h
Local: Unica Club
Entrada: R$ 100, pelo link https://ingressos.meep.com.br/mc-lele-jp-
Carnadaza Beats - A Daza Club entra no ritmo do Carnaval com a Carnadaza Beats, uma noite de pop, funk e hits carnavalescos, embalada pela Beats Verde. Os primeiros ingressos vendidos pelo Sympla garantem abadá para a festa.
Horário: 23h
Local: Daza Club
Entrada: R$ 15, pelo link https://www.sympla.com.br/carnadaza--sabado-1402__3308017
Corumbá
Carnaval de Corumbá - No sábado, a folia começa ao meio-dia com o Casario Folia no Porto Geral e segue com o desfile das agremiações filiadas da Liga dos Blocos Carnavalescos pela Avenida General Rondon, seguido de atrações musicais para o público.
Horário: a partir das 12h (Casario Folia); 20h (desfile dos blocos)
Local: Porto Geral e Avenida General Rondon – Corumbá
Entrada: Gratuita
Paranaíba
Carnaíba - No segundo dia de Carnaval, a programação musical continua, com o show da dupla Brenno & Matheus, que promete uma noite de sucessos e animação para o público. A festa segue aberta à comunidade e visitantes com estrutura de palco, praça de alimentação e segurança.
Horário: a partir de 20h
Local: Praça do Carnaíba
Entrada: Gratuita
Rio Verde de Mato Grosso
Rio Verde Folia 2026 – A animação toma conta da Praça das Américas. A estrutura montada garante segurança e conforto para quem quer aproveitar a noite de festa. No primeiro dia tem Banda Sintonia e Pagode 67.
Horário: A partir das 21h
Local: Praça das Américas – Rio Verde de Mato Grosso (MS)
Entrada: Gratuita
Jardim
Jardim Folia - O sábado chega com clima de Carnaval a todo vapor. A Banda TG abre a noite e prepara o terreno para o show de Rominho e banda, que leva ao palco seu sambanejo contagiante, garantindo pista cheia até de madrugada.
Horário: a partir das 22h
Local: Praça do Encontro
Entrada: gratuita
Rochedo
Rochedo Folia - O Carnaval começa com tudo em Rochedo. A primeira noite do Rochedo Folia promete muita música, pista animada e clima de festa tomando conta da cidade, com show de Fernandinho & Banda F.D.A.
Horário: a partir das 22h
Local: Praça de Eventos Helena Rezende Ribeiro
Entrada: Gratuita