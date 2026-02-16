Início do desfile das escolas e bloquinhos agitam a segunda de Carnaval na Capital

A folia continua nesta segunda-feira, dia 16, com vários bloquinhos carnavalescos e principalmente o início do desfile das escolas de samba em Campo Grande, na Praça do Papa, a partir das 19h.

Porém, há também os bloquinhos como a Barra de Saia, que ocupa a Orla Morena, e o Capivara Blasé, na Esplanada Ferroviária.

As atrações também se estendem por cidades do interior, que não param com a folia. Confira:

Desfile das Escolas de Samba – 1ª noite - A Praça do Papa volta a ser palco do Carnaval com a primeira noite de desfiles das escolas de samba de Campo Grande. Nesta segunda-feira, entram na avenida as agremiações Herdeiros, Igrejinha, Unidos da Vila Carvalho e Unidos do Cruzeiro, levando enredos, cores e muita batucada para o público.

Horário: 19h

Local: Praça do Papa

Entrada: Gratuita

Bloco Cia Barra da Saia - Com uma proposta construída por mulheres e voltada para famílias e crianças, o Bloco Cia Barra da Saia ocupa a Orla Morena com uma programação diversa. A festa reúne DJ Renan Cruz, a Orquestra da Cia Barra da Saia, o grupo Pagode 67 e o Trio Mistura das Minas.

Horário: 16h às 00h

Local: Orla Morena

Entrada: Gratuita

Carnaval Fora da Caixa - Encerrando sua programação carnavalesca, o Vizú Ateliê Bar recebe o coletivo Vampo Apelá Sound System. A proposta é transformar o calçadão em um espaço de celebração ao som do reggae e do dancehall, elevando a energia da folia no último dia do projeto.

Horário: 17h

Local: Vizú Ateliê Bar – R. Antônio Maria Coelho, 1290

Entrada: Gratuita

Bloco Capivara Blasé - Entre os maiores blocos da cidade, o Capivara Blasé ocupa a Esplanada Ferroviária por dois dias de Carnaval. A programação reúne shows do Grupo Sampri, Projeto Kzulo e Silveira, além dos sets dos DJs Gaiezza, Afro Queer, Gikka e Lady Afroo, garantindo pista cheia do começo ao fim.

Horário: 15h às 00h

Local: Esplanada Ferroviária

Entrada: Gratuita

Corumbá

Carnaval de Corumbá - O segundo dia de desfiles das escolas de samba continua pela avenida, com competição entre agremiações e muita animação nesta segunda-feira de festa.

Horário: a partir das 16h

Local: Avenida General Rondon – Corumbá

Entrada: Gratuita

Paranaíba

Carnaíba - Na noite de encerramento do Carnaíba 2026, o público curte show com DJ Jiraya Uai, que traz muita energia e repertório envolvente para fechar o Carnaval com chave de ouro.

Horário: a partir de 20h

Local: Praça do Carnaíba

Entrada: Gratuita

Rio Verde de Mato Grosso

Rio Verde Folia 2026 – A cantora Juliana Monteiro e o grupo Top Samba agitam o último dia do Rio Verde Folia 2026.

Horário: A partir das 21h

Local: Praça das Américas – Rio Verde de Mato Grosso (MS)

Entrada: Gratuita

Jardim

Jardim Folia - O último dia de Carnaval em Jardim promete fechar a folia em grande estilo. A noite começa com Banda TG, segue com show da cantora Katrina, direto da Bahia, e termina com Rominho colocando todo mundo pra cantar e dançar até o fim.

Horário: a partir das 21h

Local: Praça do Encontro

Entrada: gratuita

Rochedo

Rochedo Folia - A matinê de encerramento conta com show de Deny Graciano e brinquedos infláveis, garantindo diversão para as crianças antes da grande noite final. À noite, tem mais shows no palco principal.

Horário: a partir das 16h (matinê); 22h (shows noturnos)

Local: Praça de Eventos Helena Rezende Ribeiro

Entrada: Gratuita

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também