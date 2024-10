Inscrições para o FESMORENA seguem abertas até o dia 26 de novembro

Os cantores e compositores tem até o dia 26 de novembro para se inscrever em uma edição do FESMORENA, Festival de Música Autoral de Mato Grosso do Sul. O evento, já faz parte da tradição do cenário cultural do estado, para dar espaço e voz a estudantes de 7 a 17 anos, de escolas públicas e privadas, que sonham em compartilhar suas canções com o mundo.

A competição acaba indo além de apenas um ‘concurso musical’, se tornando uma chance para os jovens expressarem suas emoções e desenvolverem suas habilidades artísticas. O FESMORENA foi idealizado por Daniel Escrivano. "Acreditamos que a música tem o poder de transformar vidas e de conectar as pessoas. Este é um espaço de descobertas, onde os jovens podem se expressar livremente e fortalecer laços através da música”, disse.

Inscrições – As inscrições para o FESMORENA 2024 já estão abertas e podem ser realizadas gratuitamente através do site www.fesmorena.com.br até o dia 26 de novembro. Este ano, os competidores concorrem a prêmios em dinheiro, que ultrapassa os R$ 4 mil, sendo que o primeiro ligar ganha ainda a gravação de um vídeo clipe e um violão autografado pelo artista Rogério Flausino da Banda Jota Quest e pela artista Marina Sena.

Veja o momento em que os dois assinaram o instrumento:

Como participar: Para participar, os estudantes devem ter entre 7 e 17 anos, estar matriculados em uma escola pública ou privada de Mato Grosso do Sul e apresentar uma canção autoral e inédita.

O festival terá três etapas:

1 - Seleção: Uma comissão julgadora, formada por experientes profissionais da música, irá analisar as canções inscritas, selecionando 15 finalistas com base em critérios como originalidade, criatividade, melodia e letra.

2 - Gravação (07/12): Os 15 finalistas terão a oportunidade de gravar suas músicas em um estúdio profissional. As gravações serão disponibilizadas no site do G1 para a votação popular, onde o público poderá escolher sua canção favorita.

3 - Final (18/12): A grande final do FESMORENA acontecerá no palco do Teatro Glauce Rocha, na UFMS. Os finalistas se apresentarão ao vivo para o público e para a comissão julgadora, que irá definir os vencedores do festival.

Premiação:

1º Lugar: R$ 4.000 + Troféu + Gravação de um vídeo clipe no Programa Meu MS + Violão autografado por Rogério Flausino da Jota Quest e pela artista Marina Sena.

2º Lugar: R$ 2.000 + Troféu.

3º Lugar: R$ 1.000 + Troféu.

- Melhor Letra: R$ 1.000 + Troféu.

- Melhor Performance: R$ 1.000 + Troféu.

- Voto Popular: R$ 1.000 + Troféu + Gravação de um vídeo clipe no Programa Meu MS.

- Melhor Torcida: R$ 2.000 + Troféu.

Mais informações: www.fesmorena.com.br ou WhatsApp: +55 67 2525-4329.

