Jackeline Mourão apresenta última 'Sala de Visita' nesta quarta pelo YouTube

Nesta quarta-feira (31), às 19h30, na última performance desta edição do projeto ´Sala de Visita: encontros performativos´, quem se apresenta ao lado de Jackeline é o artista da dança, produtor audiovisual, fotógrafo e videomaker Reginaldo Borges. O projeto está sendo realizado por meio da Lei Paulo Gustavo, através do Ministério da Cultura, Governo Federal, SECTUR (Secretaria de Cultura e Turismo), e Prefeitura Municipal de Campo Grande.

Nesta 3ª edição Jackeline convidou artistas da dança e de outras linguagens para criarem/apresentarem dança em conexão com as artes visuais, com a performance e com outras danças de movedores integrantes de coletivos da cidade. Em 23 de julho a convidada foi a artista da dança Rose Mendonça e, no dia 25, o artista visual e de teatro Gabriel Britto. Os encontros são costurados por meio da linguagem do audiovisual, que tradicionalmente já reúne artistas de todas as áreas para criar obras para o vídeo, cinema e, agora, para as plataformas de streaming.

Jackeline é artista da dança, produtora cultural, performer e improvisadora. É graduada em Educação Física pela UCDB, integra o Plataforme-se (espaço de criação, experimentação e difusão da dança com o audiovisual) e é produtora e curadora do "Aulão EXP" (encontro de danças urbanas). Entre espetáculos que já criou e/ou apresentou, em 2021, ao lado do artista Reginaldo Borges, criou a performance "PROCEDIMENTO#6", que propõe um diálogo entre corpo e outras tecnologias, com o qual está circulando por 20 cidades brasileiras, neste ano, pela ´26a edição do Palco Giratório´.

Já Reginaldo Borges é artista da dança, produtor audiovisual, fotógrafo e videomaker. Formado em Educação Física pela UCDB, ele integra a equipe de criação audiovisual da Cia Dançurbana e da Casa de Ensaio. Produtor audiovisual do projeto ´Sala de Visita´, trabalha atualmente com experimentações relacionadas ao movimento e tecnologia digital, pesquisas sobre interação corpo/espaço/câmera/sensores propondo outras experiências e sensações com Jackeline. Em 2023, participou da Quadrienal de Praga- CZ, por meio da PQ Brasil com a exposição ´Encruzilhadas: acreditamos nas esquinas´.

