JD1TV: Mato Grosso do Sul comemora 47 anos de crescimento e diversidade cultural

Nesta sexta-feira (11), é comemorado o aniversário de 47 anos de Mato Grosso do Sul. E desde a sua criação - ou como alguns chamam, divisão - o número populacional aumentou.

De acordo com o último Censo, Mato Grosso do Sul tem 2,757 milhões de habitantes, e muitos destes migraram para o Estado vindo de outras regiões do Brasil e até de outros países.

Como é o caso da Silmara Soares, que mudou do Pará após ser aprovada na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Loïc Le Morvan que veio da França, e Verónica Robles Bautista, nascida no México.

Em conversa com o JD1, os três personagens compartilharam experiências, e como lidaram com as peculiaridades encontradas no Mato Grosso do Sul, como a comida, as músicas e as pessoas.

Assista:

