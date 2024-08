Não sabe o que fazer hoje? Confira os eventos que acontecem em Campo Grande

O sábado (10) terá eventos como o Festival do Sobá na Feira Central, para celebrar o prato que é o queridinho do campo-grandense, show de comédia com Bruna Louise e outros. Confira:

Feira da Colônia Paraguaya - A terceira edição da feira, que acontece todo segundo sábado do mês, tem como tema “Oportunizando Empreendedores” e promete variedade de produtos, como artesanato típico, arte em tela, brechó e gastronomia típica do Paraguai. O evento também conta com música do Trio de Ouro e Heloá Nantes. A partir das 09h, na Colônia Paraguaya. Entrada é gratuita.

17º Festival do Sobá - No sábado, a programação tem dança com o grupo infantil Sakurá, apresentação do grupo Takaryu Hananokai, música regional com Carlos Martinêz e Wilson Braga, além de show da dupla Eros e Lorenzo. Das 12h às 00h, na Feira Central de Campo Grande. Entrada é gratuita.

Brechós - A vitrine coletiva conta com mais de 15 expositores, além de food truck, flash tatoo e animação do DJ Baileon. Das 15h às 20h, na Rua Antônio Corrêa, 55. Entrada é gratuita.

Lançamento de livros - As obras ”Versos para mastigar”, de Fábio Gondim, e “Tríduo rudo”, de Henrique Pimenta, serão lançadas neste sábado. Os livros de poesia serão apresentados coletivamente por conta da relação de amizade dos autores. Está marcado para às 18h, Mis (Museu da Imagem e do Som). Entrada é gratuita.

Bruna Louise - A comediante volta a Campo Grande com seu novo espetáculo “Ela tá correndo”. Bruna busca ir além do entretenimento ao abordar questões como preconceitos, julgamentos e escolhas que tentam impor a ela. Tem sessão às 18h, 20h e 22h, no Teatro Dom Bosco. Entrada: ingressos a partir de R$ 87,00, no site.

Deive Leonardo - A turnê do evangelista Deive Leonardo "Antes e Depois" promete provocar uma transformação espiritual na vida daqueles que a testemunham, com mensagens poderosas e relevantes, numa experiência única e impactante. Está marcado para às 18h30, no Bosque Expo. Entrada: ingressos a partir de R$ 70, pelo site.

Concerto lírico - O Coro Lírico Cant’art apresenta o concerto DUETTOS, que reunirá música sacra erudita e famosas óperas. O programa promete uma variedade de estilos e épocas, proporcionando uma experiência enriquecedora para todos os amantes da música. Está marcado para às 19h, no Teatro Aracy Balabanian. Entrada: ingressos gratuitos no site.

Santo Afonso - A celebração do dia de Santo Afonso terá a presença da dupla Gilson & Júnior e o Grupo Laço de Ouro, além de praça de alimentação com espetinho, pastel, cachorro quente, doces e bebidas. A partir das 19h, na Paróquia Santo Afonso. Entrada é gratuita.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também