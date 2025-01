Oscar 2025 será transmitido na Sapucaí durante os desfiles do Grupo Especial

O presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), Gabriel David, confirmou que a cerimônia do Oscar 2025 será transmitida na Marquês de Sapucaí durante os desfiles do Grupo Especial.

A premiação da Academia de Hollywood acontece no dia 2 de março, coincidindo com a primeira noite dos desfiles das escolas de samba cariocas.

Na data, quatro escolas passarão pela avenida: Unidos de Padre Miguel, Imperatriz Leopoldinense, Unidos do Viradouro e Estação Primeira de Mangueira. Segundo Gabriel David, ainda não foi definido o formato exato da transmissão, mas a ideia é integrar esse momento ao espetáculo carnavalesco.

“A nossa ideia, a grosso modo, é poder falar um pouquinho do que está acontecendo no Oscar para todo mundo que está ali, entendendo que somos o maior movimento cultural desse país. Lá [no Oscar] também estamos falando da cultura e da importância do nosso país para o mundo”, explicou o presidente da Liesa.

Além da transmissão do Oscar, Gabriel David anunciou que haverá uma homenagem ao filme Ainda Estou Aqui, que representa o Brasil na premiação e concorre a três categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, com Fernanda Torres.

O planejamento da ação está sendo feito em parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também