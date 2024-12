Projeto leva música clássica a igrejas da Capital e do interior

O projeto Catedral Erudita, que visa valorizar espaços sagrados como cenários de eventos culturais e democratizar o acesso à música clássica, promove, neste mês de dezembro, uma série de concertos em igrejas de Campo Grande e do interior do Estado. As apresentações terão início neste sábado (14) e se estenderão até o dia 22, marcando o encerramento do ano com qualidade musical e integração entre diferentes tradições religiosas.

O projeto do Governo de Mato Grosso do Sul, organizado pela FCMS (Fundação de Cultura) e Setesc (Secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), busca estimular o turismo religioso e cultural, além de promover a harmonia e a união por meio da arte.

Após sua estreia no ano passado durante o Festival América do Sul, em Corumbá, o sucesso do projeto garantiu sua continuidade, agora com apresentações na Capital e em cidades do interior. Com uma proposta inovadora, o Catedral Erudita une a música (erudita) ao contexto histórico das catedrais, sejam elas católicas ou evangélicas, enriquecendo a vivência cultural e espiritual das comunidades.

Tradição e modernidade em harmonia – O Catedral Erudita homenageia a tradição da música de concerto, frequentemente realizada em igrejas ao longo dos séculos, adaptando-a aos tempos atuais e levando-a a diferentes espaços comunitários. Com um repertório diverso e apresentações de excelência, o projeto procura atrair novos públicos e fomentar o interesse pela música clássica em Mato Grosso do Sul.

Desde sua criação, o projeto trouxe ao Estado músicos e orquestras renomadas, nacionais e internacionais, promovendo intercâmbios culturais e fortalecendo a música erudita na região. Concertos em teatros, praças, festivais e igrejas compõem a agenda do Catedral Erudita, que mantém viva a tradição da música clássica enquanto a torna acessível a todos.

Programação diversa com artistas renomados – O maestro Eduardo Martinelli, responsável pela regência de três concertos, destacou a relevância do projeto. "Teremos seis edições em dezembro: quatro em Campo Grande e duas no interior, nas cidades de Coxim e Ponta Porã. O repertório inclui obras de compositores consagrados, como Mozart, Bach, Vivaldi e Brahms, e contará com apresentações de música de câmara, coral, orquestra e canto lírico", afirmou.

Entre os músicos participantes estão a soprano Elouise Miranda, premiada no concurso internacional de canto Maria Callas; o tenor Denis Lopes; e a soprano Bianca Danzi, além de grupos de destaque como o Madrigal da UFMS, sob a regência de Jorge Geraldo, e a Camerata Madeiras Dedilhadas, conduzida por Marcelo Fernandes.

Confira as datas e locais dos concertos:

- 14/12 – Igreja São José, Campo Grande, às 19h30

Orquestra e Canto Lírico – Regência: Eduardo Martinelli

- 15/12 – Praça Pedro Manvailer, Ponta Porã, às 19h

Orquestra e Canto Lírico – Regência: Eduardo Martinelli

- 15/12 – Igreja São Francisco, Campo Grande, às 19h30

Camerata Madeiras Dedilhadas – Regência: Marcelo Fernandes

- 18/12 – Paróquia Santo Agostinho de Hipona, Campo Grande, às 19h

Madrigal MS – Regência: Jorge Geraldo

- 20/12 – Catedral São José, Coxim, às 19h30

Orquestra e Canto Lírico – Regência: Eduardo Martinelli

- 22/12 – Igreja Batista, Campo Grande, às 10h

Camerata Madeiras Dedilhadas – Regência: Marcelo Fernandes

