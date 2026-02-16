Quatro escolas abrem os desfiles de Carnaval na Praça do Papa

A passarela montada na Praça do Papa recebe, nesta segunda-feira (16), a primeira noite de desfiles das escolas de samba do município. A programação começa às 19 horas e marca mais uma etapa das celebrações de Carnaval na cidade.
Quem inicia as apresentações é a Herdeiros. Em seguida, entram na avenida a Igrejinha e a atual campeã de 2025, Unidos da Vila Carvalho. O encerramento da noite ficará por conta da Unidos do Cruzeiro.
A definição da campeã desta edição ocorrerá no dia 18 de fevereiro. A apuração das notas está prevista para as 17 horas, no Teatro de Arena do Horto Florestal.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Trânsito
Detranzinho tem inscrições prorrogadas até 27 de fevereiro
Cultura
Início do desfile das escolas e bloquinhos agitam a segunda de Carnaval na Capital
Cultura
Cinema brasileiro conquista dois prêmios no Spirit Awards
Cultura
Carnaval 2026 projeta alta histórica no turismo e no comércio em MS
Cultura
Capivara Blasé, bloquinhos infantis e desfile agitam o domingo em MS
Cultura
Rochedo promete três dias de muita folia durante Carnaval
Cultura
Cordão Valú, festa com funk e vários bloquinhos dominam a agenda cultural em MS
Cultura
Carnaval no Shopping Norte Sul terá quatro dias de atividades gratuitas
Transparência
Prefeitura libera R$ 170 mil para bancar o Carnaval de rua em Campo Grande
Cultura