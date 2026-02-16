Menu
Quatro escolas abrem os desfiles de Carnaval na Praça do Papa

Herdeiros, Igrejinha, Unidos da Vila Carvalho e Unidos do Cruzeiro se apresentam nesta segunda-feira (16), a partir das 19h

16 fevereiro 2026 - 14h39Taynara Menezes

A passarela montada na Praça do Papa recebe, nesta segunda-feira (16), a primeira noite de desfiles das escolas de samba do município. A programação começa às 19 horas e marca mais uma etapa das celebrações de Carnaval na cidade.

Quem inicia as apresentações é a Herdeiros. Em seguida, entram na avenida a Igrejinha e a atual campeã de 2025, Unidos da Vila Carvalho. O encerramento da noite ficará por conta da Unidos do Cruzeiro.

A definição da campeã desta edição ocorrerá no dia 18 de fevereiro. A apuração das notas está prevista para as 17 horas, no Teatro de Arena do Horto Florestal.

