V12 lança videoclipe dia 6 de setembro

O lançamento oficial do clipe da música 'De Que Você Tem Medo', da banda sul-mato-grossense V12, está prevista para essa sexta-feira (6), no YouTube.

A música promete cativar os fãs e o videoclipe foi gravado no Estúdio 45, em Campo Grande. O single propõe um misto de reflexão entre as emoções e as mensagens contidas na letra.

Porém, a música já pode ser ouvida nas plataformas digitais disponíveis.

A versão em videoclipe estará disponível no dia 6, a partir das 10h, no horário de MS, no canal oficial da banda no YouTube.

