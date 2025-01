Ações da Azul e da Gol disparam após anúncio de fusão

Saiba Mais Economia Gol e Azul, primeiro passo para criar mega companhia aérea

As ações da Azul e da Gol registraram forte alta nesta quinta-feira (16), após a divulgação de um possível acordo de fusão entre as duas companhias aéreas.

Os papéis da Azul subiram mais de 4%, enquanto os da Gol valorizaram cerca de 6%.

A movimentação ocorre após o grupo Abra, controlador da Gol e da Avianca, anunciar a assinatura de um memorando de entendimento com a Azul para unir os negócios no Brasil.

Se a fusão for concretizada, a nova empresa dominaria cerca de 60% do mercado doméstico, ultrapassando a Latam, que atualmente possui 40%, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

De acordo com o comunicado divulgado, o memorando representa a fase inicial das negociações. Se aprovado, o acordo prevê que ambas as companhias mantenham suas marcas e certificados operacionais independentes.

No entanto, a efetivação da fusão depende de várias condições, incluindo a conclusão do processo de reorganização da Gol nos Estados Unidos, sob o Capítulo 11 da Lei de Falências, além de aprovações regulatórias.

Impactos no mercado

A fusão entre Azul e Gol criaria uma gigante do setor de aviação no Brasil, capaz de oferecer uma malha aérea mais abrangente e competir de forma mais robusta no mercado.

Para os investidores, a notícia é vista como um movimento estratégico que pode trazer mais estabilidade financeira e operacional às empresas.

