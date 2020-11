Acumulada, Mega-Sena pode pagar R$ 34 milhões amanhã

A Mega-Sena pode pagar prêmio estimado em R$ 34 milhões nesta quarta-feira (11/11) para quem acertar as seis dezenas do concurso 2.317. O sorteio será realizado a partir das 19h (MS), em São Paulo (SP).



As apostas podem ser feitas até as 18h (MS) do dia nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Caixa.



Caso apenas um ganhador leve a bolada e aplique todo o valor na Poupança, receberá no primeiro mês R$ 39,4 mil.



Se o ganhador optar por investir em imóveis, poderia adquirir 68 salas comerciais na Avenida Paulista em São Paulo (SP), investindo em torno de R$ 500 mil em cada uma.



O valor de uma aposta simples da Mega-Sena, com seis números, é de R$ 4,50.

