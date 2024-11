Após alta, dólar volta a cair e encerra o dia a R$ 5,67

Após um aumento expressivo causado pela vitória do republicano Donald Trump na eleição presidencial dos Estados Unidos, onde competia o cargo com Kamala Harris, o dólar voltou a cair e encerrou esta quarta-feira (6) em queda, a R$ 5,67.

Pela manhã, dólar comercial chegou ao patamar de R$ 5,783, enquanto dólar turismo, utilizado como base para compras usando a moeda, estava cotado a R$ 5,977, se valorizando em todo o mundo antes de dar início à uma queda, próximo do final do dia.

Segundo especialistas, as políticas protecionistas defendidas por Trump, que podem prejudicar o controle da inflação dos Estados Unidos e aumentar o endividamento do país, deverão continuar fazendo o dólar avançar nas próximas semanas.

O dólar encerrou o dia com recuo de 1,26%, cotado a R$ 5,6742. Com o resultado de hoje, o dólar já acumula queda de 3,33% na semana, um recuo de 1,85% no mês, mas um ganho de 16,93% no ano.

O Ibovespa, principal índice acionário da bolsa de valores brasileira, a B3, operou o dia em baixa, encerrando o dia com uma queda de 0,21%, aos 130.391 pontos.

