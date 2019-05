Banco Central aponta recuo da economia ao Copom

Saiba Mais Economia Banco Central mantém taxa Selic em 6,5% ao ano

O Banco Central apontou em ata do Comitê de Política Monetária (Copom) que a probabilidade de que a economia do país tenha recuado neste primeiro trimestre comparado com o mesmo período do ano passado. O registro foi divulgado nesta terça-feira (14), mesmo com o recuo econômico, responsáveis pelos dados dizem que precisam de tempo para analisar a fundo o quadro antes de qualquer mudança nos juros.



Na ata do Copom, o BC enfatizou que o sucesso das reformas, principalmente a reforma fiscal, desempenha um papel significativo sobre a atividade, em uma provável referência à importância da reforma da Previdência.



“O processo de recuperação gradual da atividade econômica sofreu interrupção no período recente, mas o cenário básico contemplar sua retomada adiante”, trouxe o BC.



O Banco Central avaliou na ata que alguns problemas sofridos pela economia do país em 2018 ainda persistem este ano. “Incertezas sobre aspectos fundamentais do ambiente econômicos futuro, notadamente sobre sustentabilidade fiscal, têm efeitos adversos sobre a atividade econômica”, registrou o BC na ata.



“Reformas que geram sustentabilidade da trajetória fiscal tem potencial expansionista, que pode contrabalançar efeitos de ajustes fiscais de curto prazo sobre a atividade econômica, além de mitigar os riscos de episódios de instabilidade com elevação de prêmios de risco, como ocorrido em 2018”, acrescentou o Banco Central.

