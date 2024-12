BC anuncia pagamento de boletos via PIX para 2025

O Banco Central (BC) anunciou, em uma medida que visa facilitar a vida do brasileiro, que os consumidores poderão pagar, a partir de fevereiro de 2025, boletos através do PIX, por meio de um QR Code incluído nas faturas.

A novidade, que entra em vigor a partir do dia 3 de fevereiro de 2025, faz parte de uma resolução que aprimora o arcabouço regulatório do sistema de pagamentos, mesclando o método de pagamento mais utilizado do Brasil a um dos mais tradicionais.

"A medida incorpora na experiência do uso do boleto de pagamento a agilidade, conveniência e grande aceitação do Pix", disse o comunicado sobre o anúncio.

Segundo o BC, algumas instituições financeiras já estão testando de forma experimental a nova funcionalidade, mas com a regulamentação mais detalhada, ficará estabelecida as responsabilidades de todos os participantes do sistema.

