BC aumenta segurança contra golpes via Pix

Buscando deter fraudes no Pix, o Banco Central (BC) anunciou, nesta terça-feira (2), uma série de medidas para reforçar a segurança nas transações realizadas por meio do serviço de envio imediato de valores.

O BC irá aperfeiçoar as funcionalidades de notificação de infração e a consulta de informações vinculadas às chaves PIX, e começam a valer a partir de 5 de novembro.

A notificação de infração permite que as instituições financeiras identifiquem e marquem as chaves de usuários quando existe a suspeita de fraude.

Com a mudança, o registro passará a contar com novos campos de preenchimento, o que permitirá a especificação das notificações que envolvam, por exemplo, golpe, estelionato, invasão da conta e coação.

Além disso, a alteração permite que as instituições identifiquem o tipo de fraude cometido.

Outra mudança será no sistema de consulta de informações, permitindo que as instituições tenham acesso a um conjunto de informações mais relevantes, como dados sobre a quantidade de infrações de uma conta laranja ou falsidade ideológica relacionada a um usuário ou uma chave PIX, quantidade de participantes que aceitaram notificação de infração daquele usuário ou chave, quantidade de contas vinculadas a determinado usuário e informações relacionadas a um maior período de tempo.

"Essa consulta poderá ser feita pelas instituições por chave PIX ou pelo usuário (CPF/CNPJ), 24 horas por dia, todos os dias do ano", diz o comunicado do BC.

