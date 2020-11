Caixa paga auxílio emergencial do ciclo 4 para nascidos em julho

A Caixa Econômica Federal deposita nesta quinta-feira (12), mais uma parcela do auxílio emergencial para para 3,6 milhões de brasileiros nascidos em julho.

O pagamento que faz parte do ciclo 4 chega a R$ 1,4 bilhões em depósito. Desse total, 662,6 mil receberão R$ 434,9 milhões referentes às parcelas do auxílio emergencial. Os demais, 2,9 milhões, serão contemplados com a segunda parcela do auxílio emergencial residual, em um montante de R$ 956,4 milhões.

Pelo aplicativo Caixa Tem, os beneficiários conseguem movimentar os valores, para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas em mais de 1 milhão de estabelecimentos comerciais.

Saques e transferências para quem recebe o crédito nesta quinta-feira serão liberados a partir do dia 26 de novembro.

