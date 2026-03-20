Caixa paga parcela do Bolsa FamÃ­lia a beneficiÃ¡rios do NIS final 3 nesta sexta

O valor mÃ­nimo corresponde a R$ 600, mas hÃ¡ o pagamento de trÃªs adicionais

20 marÃ§o 2026 - 06h30Vinicius Costa
Cartão do Bolsa FamíliaCartÃ£o do Bolsa FamÃ­lia   (Lyon Santos/ MDS)

A Caixa Econômica Federal paga nesta sexta-feira, dia 20, a parcela do Bolsa Família para beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 3. Ao todo cerca de 18,8 milhões de famílias receberão o benefício neste mês.

O valor mínimo corresponde a R$ 600. Além do benefício mínimo, há o pagamento de três adicionais. O Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até seis meses de idade, para garantir a alimentação da criança.

O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150, a famílias com crianças de até 6 anos.

O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.

