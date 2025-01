Campo Grande foi a quarta capital com a maior inflação em 2024

O ano de 2024 foi um ano de aumento de preços em muitas capitais brasileiras, mas Campo Grande se destacou, com a Cidade Morena tendo um Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conhecido como inflação oficial, acima da média nacional.

Segundo os dados, coletados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o IPCA em 2024 fechou em 4,83%, superando a meta estipulada pelo governo de 4,5%, com tolerância de 1,5 ponto percentual (p.p.) para mais ou para menos.

Campo Grande, que teve uma inflação de 5,06%, ficou atrás apenas de São Luís, no Maranhão; Belo Horizonte, em Minas Gerais; e Goiânia, capital de Goiás. A inflação na Cidade Morena chegou até a ultrapassar a de São Paulo, que fica imediatamente atrás, com 5,01%.

O IPCA apura o custo de vida para famílias com rendimentos entre um e 40 salários mínimos, com a coleta de preços sendo feita pelo IBGE em Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Distrito Federal, Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís e Aracaju.

Confira a lista:

São Luís - Maranhã: 6,51%

Belo Horizonte - Minas Gerais: 5,96%

Goiânia - Goiás: 5,56%

Campo Grande - Mato Grosso do Sul: 5,06%

São Paulo - São Paulo: 5,01%

Fortaleza - Ceará: 4,92%

Rio Branco - Acre: 4,91%

Aracaju - Sergipe: 4,81%

Belém - Pará: 4,70%

Rio de Janeiro - Rio de Janeiro: 4,69%

Salvador - Bahia: 4,68%

Curitiba - Paraná: 4,43%

Recife - Pernambuco: 4,36%

Vitória - Espírito Santo: 4,26%

Brasília - Distrito Federal: 3,93%

Porto Alegre - Rio Grande do Sul: 3,57%

