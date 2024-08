Campos Neto diz que "se precisar subir os juros, vamos subir"

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, afirmou, durante evento promovido pelo BTG Pactual, em São Paulo, na manhã desta terça-feira (20), que caso seja necessário, continuará a subir os juros no Brasil. “Se precisar subir os juros, vamos subir os juros”, afirmou.

Campos Neto afirmo que o colegiado sempre vai “perseguir a meta de inflação” e reiterou que “nunca viu um espírito de equipe tão bom no Banco Central como nas últimas reuniões”.

Ele ainda reconheceu que economistas, ele incluso, têm errado nas projeções de crescimento, e que a economia brasileira demonstra sinais de força, com as previsões de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) se aproximando de 3%.

“Os dados estão muito melhores no Brasil do que os preços refletem”, disse o economista.

Campos Neto também citou que é necessário ter cautela diante da volatilidade global e das incertezas nas relações econômicas entre Estados Unidos e China.

“A gente tem a eleição americana, a gente tem a China, tem um tema do protecionismo, tem um tema da fragmentação do comércio, tem vários temas que são geopolíticos, que são inflacionários de médio prazo. Mas eu diria que, diante do que aconteceu nas últimas semanas, nos últimos dois meses, nas últimas seis, sete semanas, eu acho que essa parte externa melhorou”, explicou.

