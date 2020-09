Confira se você recebe a nova parcela do auxílio depositada hoje

Sarah Chaves, com informações do UOL

A Caixa Econômica Federal paga nesta quarta-feira (9) uma nova parcela do auxílio emergencial de R$ 600 para nascidos em abril que não estão inscritos no Bolsa Família.

A parcela depositada hoje faz parte do calendário do Ciclo 2 de pagamentos e pode ser de qualquer uma das cinco primeiras parcelas, dependendo de quando a pessoa teve o cadastro aprovado pelo Ministério da Cidadania. Veja a tabela abaixo:





Segundo o Ministério da Cidadania, quem já havia recebido a 1ª parcela em meses anteriores mas teve o pagamento reavaliado em agosto volta a receber, com o crédito correspondente a todas as parcelas pendentes.

Estes pagamentos do Ciclo 2 valem para quem se inscreveu pelo aplicativo, pelo site, com a ajuda de funcionários dos Correios, ou que já estava no Cadastro Único mas não é beneficiário do Bolsa Família.

A parcela depende de quando o cadastro foi aprovado, de acordo com o seguinte critério:

1ª parcela: quem se cadastrou com ajuda de funcionários dos Correios entre 8 de junho e 2 de julho

1ª parcela: quem foi aprovado depois de contestar o cadastro entre 3 de julho e 16 de agosto

2ª parcela: quem teve o cadastro aprovado em julho

2ª parcela: quem foi aprovado depois de contestar o cadastro entre 24 de abril e 19 de junho

3ª parcela: quem começou a receber o auxílio entre o final de junho e o começo de julho

4ª parcela: quem começou a receber o auxílio em maio

5ª parcela: quem começou a receber o auxílio em abril.

