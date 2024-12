Conta de água e esgoto ficará mais cara em Campo Grande a partir de 3 de janeiro

A tarifa de água e esgoto vai ficar mais cara aos Campo-grandenses a partir de 3 de janeiro de 2025. A Portaria publicada no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) desta segunda-feira (2), informa sobre a aplicação de 4,60% de reajuste tarifário e 2,07% para revisão tarifária.

De acordo com a publicação, assinada pela Anoreg (Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos), “os procedimentos comerciais a serem adotados pela Empresa Águas Guariroba S.A., concessionária dos serviços, para aplicação do reajuste tarifário de que trata este artigo, serão determinados pela Agência de Regulação, através de atos normativos”.

O reajuste tem respaldo na lei federal de 2007. Com o aumento, a tarifa fixa residencial será de R$ 18,99. Segundo a tabela de estrutura tarifária, o valor do consumo entre 1 e 10m³ será de R$ 7,68 de água e R$5,38 de esgoto, enquanto o valor para quem consome acima de 50 m³ a cobrança será calculada com a tarifa de R$ 17,92 de água e R$ 12,52 de esgoto. A tarifa fixa para imóveis comerciais e industriais ficou em R$ 28,80.

Conforme ainda a publicação, para quem consome entre 1 e 10 m³, a tarifa será de R$ 10,59 de água e R$ 7,41 de esgoto. A tabela aponta que o valor para o consumo acima de 10 m³ o cálculo será feito a partir da tarifa de R$ 31,85 de água e R$ 22,30 de esgoto.

A cobrança fixa para órgão do poder público será de R$ 96,06.

