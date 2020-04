Contingenciamento - 'Governo tomará todas as medidas necessárias', diz Ridel

O secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Corrêa Riedel, declarou nesta sexta-feira (17) que o Governo do Estado vai continuar monitorando o quadro financeiro e estudando novas medidas sobre o Plano de Contingenciamento de Gastos. A declaração foi feita durante entrevista no MS1, da TV Morena.

“Veja bem: o nosso Plano de Contingência prevê uma economia de R$ 30 milhões por mês. Entre R$ 30 [milhões] a R$ 35 milhões. Se ficar três meses, vão ser R$ 100 milhões. Esse valor de R$ 280 milhões de perda de arrecadação é para o mês de maio. Realmente há um déficit e vamos ter que tomar medidas dia a dia, conforme a evolução do quadro”, afirmou Riedel.

O secretário disse que o Plano de Contingenciamento é uma medida urgente tomada pela administração diante do prolongamento das discussões envolvendo o socorro financeiro do Estado. “Não podemos ficar de braços cruzados esperando a discussão no Congresso Nacional para tomar decisão porque senão o Estado fica sem recurso para cumprir as suas obrigações de curto prazo e imediatas. No final do mês, tem folha para pagar. Os fornecedores estão buscando receber e a gente tem que fazer frente a esses compromissos”, projetou.

O Plano de Contingenciamento envolve a suspensão de contratos e diárias, limitações de gastos e a proibição para os servidores e empregados públicos que executam as atividades remotamente do recebimento de verbas não compatíveis com o teletrabalho, como auxílio transporte, plantões, pagamento de hora extra, adicional por serviço noturno e indenização de trabalho em locais de difícil acesso. Não são atingidas pelas medidas as secretarias de Saúde e de Justiça e Segurança Pública.

